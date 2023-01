Ein Hoch auf Wörthsees stille Helfer

Von: Hanna von Prittwitz

Sie halten den Ort zusammen: ein Teil der Ehrenamtlichen der Gemeinde Wörthsee beim Empfang in der Aula der Grundschule Wörthsee. © Andrea Jaksch

Die Gemeinde Wörthsee hat Ehrenamtliche mit einem Empfang geehrt.

Steinebach – Die Gemeinde Wörthsee hat am Donnerstagabend mit einem Empfang ihre Ehrenamtlichen geehrt. „Schön, dass wir uns alle nach zwei Jahren wiedersehen“, freute sich Bürgermeisterin Christel Muggenthal.

Seit vielen Jahren ist es in der Gemeinde Wörthsee Brauch, die Ehrenamtlichen einzuladen. Früher fand die Veranstaltung im Sitzungssaal der Gemeinde statt, die Rathaus-Mitarbeiterinnen schmierten Schnittchen und gaben Sekt aus. In diesem Jahr, nach zwei Jahren Corona-Pause, hatte die Gemeinde rund 120 Ehrenamtliche angeschrieben, von denen sich rund 70 am Donnerstag mit einem kleinen Büfett und Getränken verwöhnen ließen. Dazu spielten wie gewohnt die Zwiderwurzn um ihren „Chefwurz“ Peter Guntz.

Angefangen bei Feuerwehr und Wasserwacht über die Nachbarschaftshilfe und Naturschutz bis hin zu Kunst und Kultur: Wörthsees Ehrenamtliche bedienen ein breites Lebensspektrum im Ort. Bei der Nachbarschaftshilfe beispielsweise sind es Marita Hessmann und Pflegedienstleiterin Sissi Gerlach, die sich wie auch Feuerwehr und Wasserwacht „dem Dienst am Menschen verschrieben haben“, wie Muggenthal in ihrer Ansprache sagte. Dazu kämen unzählige Tätigkeiten wie Einsätze bei Christkindlmärkten, Jugendarbeit, Ferienprogramm und mehr. Ein Dank ging auch an die Gemeinderäte, „die in ihrer Freizeit die Geschicke des Ortes lenken und oft schwierige Entscheidungen zu treffen haben“. Robert Wihan, Jackl Aumiller und Kulturreferentin Juliane Seeliger hätten sich dabei auch besonders um die Durchführung des Christkindlmarkts verdient gemacht.

Feldgeschworener ist in Steinebach Herbert Meyer. Bei jeder Vermessung hat er ein Auge auf die Grenzsteine. „Dieses Ehrenamt gehört sogar zum Unesco-Weltkulturerbe“, staunte Muggenthal. Die Seniorenbeiräte Brigitte Meyer, Ulrike Ziegler-Bleek, Dr. Joachim Doeffinger und Wolfgang Taschner unterstützten derweil die Nachbarschaftshilfe, organisierten Stammtische und stünden dem Gemeinderat als Interessenvertreter zur Verfügung.

Dabei wirken Wörthsees Ehrenamtliche auch über die Gemeindegrenzen hinweg. Christiane Schmalz beispielsweise gründete den Verein „Walchstadt hilft“, der Geld und Spenden für die an Krebs erkrankten Kinder der Haunerschen Klinik in München sammelt. Sassa Bäumler gelang es gemeinsam mit Pfarrerin Susi Parche, die Gemeinde Wörthsee zu einer wichtigen Anlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine zu machen. „Sie kennt alle Ansprechpartner in Behörden, sodass auch die Verwaltung bei Fragen von ihrem Wissen profitieren konnte.“

Schulweghelfer, Rotary Club, Trachtenverein Donarbichler, Blaskapelle, Konzertverein und Kunstfreunde, Gartenbauverein, Initiative für Artenvielfalt, SC Wörthsee, Seglerverein und Stadtradeln – für alle fand Muggenthal ein dankendes Wort. Erstmals rief sie auch drei Personen auf die Bühne – ausgewählt per Los. Christine Rose-Gubelt warb für die Arbeit der Herrschinger Tafel, bei der sie sich engagiert. Elke Höllrich berichtete vom Bläserklassen-Projekt an der Grundschule, das 2019 mit 28 Kindern begonnen wurde und bis heute mit 18 Kindern fortgesetzt wird. Und Stefan Schilling, Vorsitzender des LBV-Starnberg, gab einen kurzen Abriss über die Arbeit der Natur- und Vogelschützer, die allein rund 30 Biotopflächen im Landkreis betreuen.

Nicht fehlen durfte auch das Ehepaar Helga und Heinz Soyer – die Firma Soyer zählt zu den wichtigsten Gewerbesteuerzahlern der Gemeinde, und Helga Soyer kümmert sich zudem seit vielen Jahren um den Blumenschmuck am Etterschlager Kreisel.

Walter und Elfriede Neumann, Maximilian Krumm sowie Sigi und Angelika Ruf stehen für das größte Sportereignis im Ort, den Wörthsee-Triathlon mit rund 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die versorgt werden wollen. Eher im Stillen ist indessen der Fischereiverein Pilsensee-Wörthsee unterwegs. Neuer Vorsitzender ist Daniel Treplin. Muggenthal verriet dann auch, dass sie Hechte derzeit von ihrem Speiseplan gestrichen habe, denn diese seien wohl mit dem Hechtbandwurm befallen. Ganz so ernst gemeint war dies freilich nicht, denn der Hechtbandwurm kann auf Menschen nicht übertragen werden und gilt als unbedenklich.

„Die Gemeinde weiß zu schätzen, was sie an Ihnen hat“, bekräftigte Muggenthal abschließend. „Also bleiben Sie bitte am Ball und bleiben Sie, wie Sie sind.“