Gerichtsverhandlung: Mann hat Keller voller Waffen

Von: Angela Walser

Teilen

Ein Mann aus Wörthsee muss sich wegen Waffenbesitz vor Gericht verantworten. © David-Wolfgang Ebener

Ein 60-Jähriger aus Wörthsee muss sich vor Gericht verantworten: In seinem Keller hortete er zahlreiche Waffen.

Wörthsee – Die Vorstellung ist gruselig. Man hat einen Nachbarn, der im Keller jede Menge Waffen, Munition und Sprengstoff hortet und zudem psychisch krank ist. So geschah es 2019 in Wörthsee. Da wurden im Anwesen eines 60-Jährigen Langwaffen, Pistolen, verbotene Kriegswaffen, Treibladungspulver-Gebinde und vieles mehr gefunden. Jetzt wurde dem Rentner am Landgericht München II der Prozess gemacht.

Zu Prozessauftakt empfand der Mann kein Unrechtsbewusstsein. Für seine Sammlung hatte er extra im Keller einen Tresorraum mauern lassen, mit einer normalen Tür und einem Zahlenschloss und ohne Fenster. In dem Raum standen Waffenschränke und Vitrinen für seine zweite Sammelleidenschaft: Polizeiabzeichen und Polizeimützen aus Amerika. Doch viele Waffen, die er da hortete, waren schlichtweg verboten. „Stimmt das, was in der Anklage steht?“, fragte ihn der Vorsitzende Richter Thomas Lenz. „Kann sein, ich war lange nicht mehr daheim“, brummte der Angeklagte. Wegen einer hirnorganischen Störung befindet er sich derzeit in der Psychiatrie. Ob er dortbleiben muss, entscheidet sich in dem Verfahren. Der Mann kann für sein Horten verbotener Waffen nicht bestraft werden.

Nach eigenen Angaben hatte der 60-Jährige die Waffen legal gekauft. Die Kriegswaffen erstand er als Dekowaffen. Das war einst legal, mittlerweile ist es verboten. Und die explosionsgefährdenden Stoffe überschritten die zulässige Höchstmenge von einem Kilo in einem nicht bewohnten Raum. Der Angeklagte selber beschrieb sich als Polizist, der jahrzehntelang bei der Bereitschaftspolizei in Dachau gearbeitet hatte, und nur dort. Auf der Anklage stand als Berufsbezeichnung allerdings Kfz-Meister.

Sein Verteidiger, den er eigentlich seit 2019 kennen sollte, war ihm bei der gestrigen Verhandlung ganz fremd. Seine Schwester erklärte später als Zeugin, dass der Mann 2004 einen Schlaganfall erlitten hätte. Seitdem könne er sich nicht mehr so gut erinnern.

2016 war der Rentner nach Wörthsee zu seiner neuen Frau gezogen. Damals ließ er den Tresorraum bauen. Dort stellte er neben den Waffen auch zwei Vitrinen mit insgesamt 400 Polizeiabzeichen aus den USA und 40 Police-Mützen. Die Gegenstände hatte er im Laufe der Zeit gesammelt – angeblich ganz legal. Die Dienstmützen erstand er im Austausch mit Polizeikappen deutscher Beamter. Ob er sich die so ganz gesetzeskonform besorgt hatte, wagte der Vorsitzende Richter zu bezweifeln.

„Ist die Sammlung denn fertig?“, erkundigte sich der Richter. „Die ist nie fertig“, erwiderte der Mann und fügte hinzu: „Du sammelst, bis Du keine Lust mehr hast.“ Offenbar hatte ihn die erste Durchsuchung nicht von seiner Waffen-Sammelleidenschaft abgehalten. Als die Behörden 2022 noch einmal zum Nachschauen kamen, hatten sich wieder neue Waffen angesammelt. Der Prozess soll heute fortgesetzt werden. (wal)