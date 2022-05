Ein neuer Sportpark für alle

Von: Hanna von Prittwitz

Über den Scheck für den Park freuten sich (v.l.) Marco Sommer (Abteilungsleiter Volleyball), Matthias Fiedel (Kassier), Steffi Bilicky (Abteilungsleiterin Turnen), Inge Strohmeier (3. Vorsitzende) und Marion Fiedel (Leiterin Geschäftsstelle). © sc wörthsee

Der SC Wörthsee freut sich auf eine neue Attraktion: Auf seinem Gelände entsteht der erste öffentliche Calisthenics-Park des Landkreises. Neue Wege ist der Verein auch bei der Finanzierung gegangen.

Steinebach – Calisthenics umfasst ein sportliches Training, das Eigengewichtsübungen integriert. Geräte, an denen sich Sportler auf diese Art austoben können, sollen ab September neben dem Albrecht-Deyhle-Haus des SC Wörthsee an der Etterschlager Straße zu finden sein. Rund 6800 Euro von insgesamt 20 000 Euro Gesamtkosten hat der SC Wörthsee über die Aktion Crowdfunding bei der VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg organisiert.

Calisthenics ist in Mode. In München und anderen Städten sprießen Calisthenics-Parks an allen Ecken aus dem Boden. Im Landkreis bieten Fitnessstudios diese Art von Übungsgeräten an. In Steinebach soll jeder den Calisthenics-Park nutzen können, auch wenn er nicht Vereinsmitglied ist. Daher spricht der SC in einer Pressemitteilung auch von „einem neuen Kapitel der Vereinsgeschichte“ und einem „Outdoor-Fitness-Studio, das allen Bürgern zur Verfügung stehen wird, unabhängig von der Mitgliedschaft“. Kassenwart Matthias Fiedel sieht das so: „Sport verbindet, und in Zeiten wie diesen wollen wir als Sportclub ein Zeichen setzen.“ Einerseits biete der Park Mitgliedern neue Möglichkeiten, andererseits wolle sich der SC Wörthsee damit auch als Verein präsentieren, „der nach allen Seiten offen ist und sich auch als Teil einer aktiven Gemeinde versteht“.

Dabei ist das Wort „Park“ vielleicht ein bisschen hoch gegriffen. Denn es handelt sich um Großgeräte aus Stangen, Seilen und Leitern, die für die unterschiedlichsten Übungen genutzt werden können. Die Fläche für das Gerät ist etwa 134 Quadratmeter groß. „Selbstverständlich gehören zur Eröffnung im September Einführungsveranstaltungen“, kündigt der Verein an, außerdem soll es Infotafeln mit Vorschlägen für Übungen geben.

Das Geld hat der Verein mittels Werbung auf dem Crowdfounding-Portal der VR Bank organisiert. „Für jeden Spenden-Euro, der so eingesammelt wurde, rundete die VR Bank großzügig auf“, erklärt SC-Pressesprecher Christian Bonk. Erstes Ziel waren 5000 Euro, die bis zum 15. Februar auf diesem Weg erwirtschaftet werden sollten. Tatsächlich kamen 4156 Euro zusammen plus Zuschuss von 2645 Euro durch die Bank. Dazu fand eine Scheckübergabe statt. 6801 Euro sind also schon beisammen, den Rest bestreitet der Verein aus seiner Kasse. „Darüber wurde bereits positiv abgestimmt“, sagt Bonk.