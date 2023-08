Ein Programm für ein besseres Internet

Von: Hanna von Prittwitz

Teilen

„Friendly Captcha macht das Internet ein bisschen besser“: Benedict Padberg in seinem Büro in Etterschlag. Sein Start-up ist für den Deutschen Gründerpreis nominiert. © Andrea Jaksch

Datenschutz war für Benedict Padberg immer schon ein großes Thema. Gemeinsam mit dem Niederländer Guido Zuidhof macht er jetzt Google Konkurrenz – und ist mit dem Sicherheitsprogramm „Friendly Captcha“ für den deutschen Gründerpreis nominiert.

Etterschlag – Wohl jeder Internetnutzer hat sich darüber schon geärgert: Bilderrätsel, mit deren Beantwortung er oder sie beweisen musste, kein Roboter zu sein. Autos, Hydranten oder Ampelanlagen sind dort anzuklicken, aber teils schwer erkennbar. Da hat man sich auch schnell vertan und fliegt aus dem System oder Formular, durch das man sich zuvor mühevoll durchgeklickt hat. Was viele auch nicht wissen: Hinter den Bilderrätseln verbirgt sich meistens Google und verschafft sich über die Nutzung Zugang zu privaten Daten. Auch Benedict Padberg (28), Unternehmer aus Wörthsee, brauchte für seine Kunden, für die er Onlineplattformen und Internetseiten entwickelte, unbedingt einen Schutz gegen Hacker. Aber die Datenkrake Google war Padberg immer schon suspekt. Also begab er sich auf Recherche, entdeckte, dass es fast keine Alternativen zu den lästigen Bilderrätseln gibt und stieß schließlich auf einen Blogbeitrag des IT-Experten Guido Zuidhof aus Utrecht, Niederlande, zu dem Thema. Das war die Geburtsstunde von „Friendly Captcha“. Das Start-up zählt zu den drei Finalisten für den Deutschen Gründerpreis, der im September in Berlin vergeben wird.

Darum geht es

Bots und Hacker sind rund um die Uhr damit befasst, Internetseiten zu knacken. Um festzustellen, ob bei einer Interaktion auf einer Internetseite eine Maschine agiert oder ein Mensch, benutzen Firmen die sogenannten Captchas, also Anti-Roboter-Tests. „reCaptcha“ wird seit 2009 von Google als kostenloser Dienst betrieben, wird weltweit am meisten genutzt und steht aber in der Kritik, personenbezogene Daten ohne Rechtsgrundlage zu sammeln. Mit Datenschutz hat das nichts mehr zu tun. Doch Google ist Marktführer.

So funktioniert’s

Bei „Friendly Captcha“ muss der Computernutzer nichts tun. Sondern das Sicherheitsprogramm von „Friendly Captcha“ prüft im Hintergrund, ob sich hinter einer Interaktion mit der Internetseite ein Mensch verbirgt oder eben ein Computer. Denn bestimmte Verhaltensweisen senden Risikosignale aus. Beispielsweise füllen Roboter Formulare anders aus, simulieren die Touchpad-Nutzung, täuschen Browser vor. Einzelne Signale kann ein Hacker oder Roboter wohl manipulieren, „aber die Vielzahl und das Zusammenspiel, das macht unser Programm so effektiv“, sagt Padberg. Und es wird immer effektiver, denn es lernt ständig dazu. Das Programm hinter dem System ist indessen äußerst kompliziert. „Aber Zuidhof ist der smarteste Softwareingenieur, den ich kenne“, sgt Padberg. Also alles kein Problem.

Das Start-up

Zehn Mitarbeiter sind bei dem Start-up mittlerweile beschäftigt, in wenigen Wochen werden es noch zwei mehr sein. Denn mittlerweile kommen die Unternehmen von selbst auf Padberg zu. Längst dabei sind Edeka, die Europäische Union, Porsche, Red Bull und Zalando. Gerade erst hat noch ein führender globaler Lebensmittelhändler angefragt. Für Vereine und persönliche Internetseiten soll „Friendly Captcha“ gratis sein, größere Kunden wie gemeinnützige Organisationen erhalten Rabatt.

Der Gründerpreis

Für den Gründerpreis absolvierte das Start-up einen mühevollen Bewerbungsakt. Businessplan und Finanzzahlen mussten Padberg und Zuidhof einreichen, es folgten Präsentationen und Meetings. „Das war ein intensiver Prozess“, sagt Padberg heute. Die frohe Kunde, dass es „Friendly Captcha“ unter die ersten drei geschafft hat – unter mehr als 300 Bewerbungen – kam dann per Telefon. „Da war ich schon baff“, sagt Benedict Padberg. „Und überglücklich.“ Bei den beiden anderen Finalisten handelt es sich um die Edurino GmbH aus München und die Klim GmbH aus Berlin.

Die Philosophie

Padberg ist aus mehreren Gründen stolz. Denn „Friendly Captcha“ ist nicht nur aus Gründen des Datenschutzes eine gute Alternative. Das Programm ist auch barrierefrei. Denn gerade Menschen mit Sehbehinderungen tun sich mit den Bilderrätseln schwer. Nicht zuletzt haben Padberg und Zuidhof ihr Start-up auch mit eigener Kraft gestemmt, es gibt keine Fremdfinanzierung. „Ich halte nichts von ausgedehnten Meetingrunden mit Investoren“, sagt Padberg. „Wir bauen das aus eigener Kraft, auf der Basis unserer Umsätze auf.“ Er sagt: „Friendly Captcha macht das Internet ein bisschen besser. Und jede Internetseite, die uns einsetzt, trägt einen Teil dazu bei.“