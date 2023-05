BN hält an Kritik fest

Von: Hanna von Prittwitz

Mit Restholz aus dem Wald werden Hackschnitzelheizungen befüllt. © Kathrin Zeilmann

Der Bund Naturschutz bleibt schärfster Kritiker der Energiezentrale, die an der Straße Zum Kuckucksheim in Steinebach entstehen soll. Die Beanstandungen waren Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Steinebach – Sie soll den in Bau befindlichen Supermarkt versorgen, das Wogeno-Wohnprojekt am Teilsrain und günstigenfalls noch viel mehr Abnehmer rundum: die Energiezentrale, die an der Straße zum Kuckucksheim in Steinebach errichtet werden soll. Vor einem Jahr beschloss der Gemeinderat die Aufstellung des Bebauungsplans „Energiezentrale“, mittlerweile fand die zweite Auslegung statt. Einwendungen dagegen kamen vor allem vom Bund Naturschutz (BN). Und die Untere Immissionsschutzbehörde fordert nach wie vor eine Erhöhungsmöglichkeit für den Kamin von jetzt 26 auf 31 Meter.

Einen höheren Kamin – darauf will sich die Gemeinde keinesfalls einlassen. „Nötigenfalls treffen wir im Umfeld Maßnahmen, um die Vorgaben einzuhalten“, stellte Landschafts-und Städteplaner Christian Ufer (Terrabiota) in der jüngsten Gemeinderatssitzung fest. Hintergrund ist, dass die Schornsteinmündungen dauerhaft die umgebenden Bäume „um mindestens sechs Meter überragen“ müssen. Ursprünglich hatte die Gemeinde 17 bis 21 Meter für den Kamin festsetzen wollen und schließlich schon auf 26 Meter erhöht (wir berichteten). Dabei soll es bleiben.

Der BN sorgt sich indessen um die Verfügbarkeit des Holzes und die Freisetzung von CO2 bei dessen Verbrennung. „Das ist richtig“, sagte Ufer, Doch das Konzept des Betreibers beruhe auf der Verbrennung von Restholz, „das andernfalls ungenutzt im Wald verbleibt und dort ebenfalls innerhalb weniger Jahre die Menge an CO2 freisetzen würde“. Zudem erhöhe das geplante Nahwärmenetz die Chance, das eines Tages auf andere Energieträger wie zum Beispiel Geothermie, umgestellt werde. Ufer erklärte das Konzept des Betreibers, der eigens ein Konsortium für die Verwertung des Restholzes gegründet hat, das sich aus land- und forstwirtschaftlichen Selbsthilfeeinrichtungen der Maschinenringe und Waldbesitzervereinigungen, WBV, zusammensetzt.

„Die WBV der jeweiligen Region bündeln die anfallenden Holzmengen aus dem Privatwald, gerade auch für Klein- und Kleinstwaldbesitzer.“ Die meisten Nutzungspotenziale befänden sich gerade in den Privatwäldern der Mitglieder der WBV. „Über die Bündelung der Mengen in den WBV erfolgt die Belieferung der zukünftigen Heizzentrale.“ Das Waldrestholz werde zu Hackschnitzeln verarbeitet. „Bei Waldrestholz handelt es sich um bei der Ernte der Bäume anfallendes Material, das andernfalls nicht stofflich verwendet werden kann.“ Da in unseren Breiten der Boden relativ nährstoffreich sei, stelle die Nutzung von Waldrestholz „keine signifikante Gefahr für die Waldernährung dar“. Es werde berücksichtigt, dass die Ernte-Nutzung aus den jeweiligen Flächen in zeitlichen Abständen erfolge.

Ufer führte auch an, dass die Gemeinde neben dem erforderlichen Ausgleich von 774 Quadratmetern zusätzlich freiwillige weitere gut 1000 Quadratmeter Buchenwald sowie 870 Quadratmeter Waldmantel am Ziegelstadel angepflanzt habe. Dazu kämen 175 Stil-Eichen als Hutewald. Die Gemeinde mache mehr als verlangt. Dass der BN am Gebäude der Energiezentrale geplante Spalten für Flora und Fauna als „überflüssig“ tituliert hat, dafür hatte Ufer kein Verständnis. Es gebe zahlreiche Nachweise von genutzten Lebensstätten an anthropogen geprägten und auch störungsintensiven Standorten. „Warum der BN darauf verzichten will, erschließt sich mir nicht.“

Als Satzung beschlossen werden konnte der Bebauungsplan nach der Abwägung nicht, denn die Verträge zwischen Betreiber und Nutzern der Energiezentrale sind noch nicht abgeschlossen, wie das Bauamt mitteilte.