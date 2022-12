Entlastungsprogramm für die Verwaltung

Von: Hanna von Prittwitz

Teilen

Mit diesem Schild warb die Gemeinde Wörthsee schon im vergangenen Jahr um neue Mitarbeiter. Nun sucht sie unter anderem wieder einen Bauamtsleiter. © hvp

Überlastete Mitarbeiter, hohe Fluktuation: Auch in der Verwaltung der Gemeinde Wörthsee ist die Personalsituation derzeit angespannt. Der Gemeinderat hat nun entschieden, Druck rauszunehmen.

Wörthsee – Bei der Klausurtagung des Wörthseer Gemeinderats im Oktober war die Belastung der Verwaltung ein großes Thema. Nach einem Einblick in die vielfältigen Aufgaben legten die Kommunalpolitiker eine andere Gangart fest. Unter anderem werden mehrere Bebauungspläne bis Sommer 2024 auf Eis gelegt.

Vor allem kleinere Behörden wie die Wörthseer Gemeindeverwaltung stehen unter wachsender Belastung. Grund dafür ist in Wörthsee beispielsweise das integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK), aus dem eine große Zahl an Planungen resultiert. Dazu kommen Klimaschutz und neue Energien. „Bei vielen Aufgaben konnten große und gute Fortschritte erzielt werden, aber es gibt auch einige Aufgaben, die auf der Strecke geblieben sind“, berichtete Bürgermeisterin Christel Muggenthal in der letzten Sitzung vor der Weihnachtspause.

Grund dafür sei vor allem die schlechte Personalsituation seit 2019, 2020. Beispiel Bauamt: Kurz nach dessen Übername erkrankte Leiterin Ute Bigale und fiel für einen längeren Zeitraum aus. Im April 2022 kehrte der langjährige Bauamtschef Uwe Kreißelmeier an den Wörthsee zurück – um wenige Monate später nach Dachau zu wechseln. Zwischenzeitlich waren bis zu drei Stellen neu zu besetzen, mit einem großen Schild vor dem Rathaus warb die Gemeinde im Sommer 2021 um Unterstützung.

Nun sollen vor alllem die Bauamtsmitarbeiter entlastet werden. Bebauungspläne, deren Aufstellung oder Änderung beschlossene Sache ist, die aber vor allem privaten Interessen dienen, werden zurückgestellt. Das betrifft die Bebauungspläne „Etterschlag-Süd“, „Wörthseestraße und Umgebung“, „Buchenweg-Ost“ und „Östlich des St.-Florian-Wegs“. Weil sie zeitlich stocken, rutschen auch die Bebauungspläne „Stege“ und „Wohnen am Quartiersplatz“ nach hinten. Auch Anfragen zur Neuausweisung von Bauland, insbesondere im Außenbereich, sowie Rahmenplanungen zur Innenverdichtung finden sich weiter hinten auf der Prioritätenliste. Ausnahmen oder Befreiungen von Bebauungsplänen, die weniger als fünf Jahre in Kraft sind und neu zu bauende Gebäude betreffen, werden ebenfalls zurückgestellt. Dies betrifft auch die Neuaufstellung von Bebauungsplänen und die Änderung des Flächennutzungsplans. Auf der Klausur war vorgeschlagen worden, all dies bis April 2026 auf die lange Bank zu schieben. Dies fand die Mehrheit dann aber doch zu lange. Daher schlug die Verwaltung den 30. Juni 2024 vor. Sollten die personellen Engpässe vorher gelöst werden, erfolgt eine Neuentscheidung.

Die Räte legte zudem fest, dass das Bauamt und unter Umständen auch andere Bereiche nur noch zu bestimmten Zeiten erreichbar sein sollen. Kundenverkehr soll nur noch mit Terminvergabe erfolgen, Ausnahmen sind Termine im Einwohnermeldeamt und in der Kasse. Unvollständige Anträge werden sofort zurückgewiesen. Die Gemeinde will zudem bei der Bauleitplanung verstärkt auf externe Büros zurückgreifen.

Außerdem sollen Firmen in die Pflicht genommen werden, abgesprochene Bearbeitungszeiten der Verwaltung im Vorlauf einzuhalten. Bei gemeindlichen Veranstaltungen will sich die Verwaltung zurücknehmen, einzelne Gemeinderatsmitglieder sollen verstärkt für Arbeitskreise Vorarbeiten übernehmen. Die Gemeinde will zudem prüfen, ob sich einzelne Aufgaben auch extern vergeben lassen oder durch interkommunale Zusammenarbeit Synergien geschaffen werden können. Nicht zuletzt will die Gemeinde auch die Personalgewinnung optimieren.

„Wir müssen die Verwaltung so unterstützen, dass die Mitarbeiter nicht in einen Burn-out rutschen“, sagte Christel Muggenthal gestern im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Wenn ich als Arbeitgeber keine Rücksicht nehme, muss ich mich nicht wundern, wenn sie krank werden oder abwandern.“