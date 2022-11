Entschleunigte Etterschlager Straße

Von: Hanna von Prittwitz

Abschüssig und viel befahren: die Etterschlager Straße in Wörthsee. Im oberen Bereich wünscht sich die Gemeinde Tempo 30. © hanna von prittwitz

In der Bürgerversammlung angekündigt, am Montag vom Gemeinderat sozusagen in die Wege geleitet: Die Gemeinde Wörthsee beantragt für Teile der Ortsdurchfahrt Tempo 30.

Wörthsee – Auf der Etterschlager Straße, die von Etterschlag durch die Gemeinde Wörthsee führende Staatsstraße 2348, wird im Gemeindebereich gern schnell gefahren. Sie ist leicht abschüssig, trotz geparkter Fahrzeuge übersichtlich. Dabei liegen an ihr der Katholische Kindergarten (Etterschlager Straße 47), Schulkinder kreuzen ihren Weg, und sie führt in Zukunft durch das neue Wohnquartier aus genossenschaftlichem Wohnungsbau am Teilsrain und der geplanten Seniorenwohnanlage der Kirchenstiftung. Daher will die Gemeinde Wörthsee nun beim Landratsamt Tempo 30 beantragen, und zwar zwischen den Kreuzungspunkten Zum Kuckucksheim im Süden und der Herbergstraße im Norden.

Die Beschlussvorlage sah einen Antrag für Tempo 30 vor, beschränkt auf wochentags von 7 bis 18 Uhr. Da wollten die Räte dann aber doch nicht mitgehen. Benedikt Gritschneder (SPD) plädierte gleich dafür „rund um die Uhr“ Tempo 30 vorzusehen. „Die Wahrscheinlichkeit, dass das Landratsamt das ablehnt, ist dann aber größer“, argumentierte Geschäftsstellenleiterin Christa Heintel. Auch Dirk Bödicker (WA) hatte „ein Riesenthema“ mit der zeitlichen Beschränkung. Gerade ab 18 Uhr sei viel los in der nahe gelegenen Turnhalle. „Vor allem ab 18 Uhr ist dann viel schützenswertes Volk unterwegs und es ist dunkel.“ Er wolle lieber gleich einen Antrag ohne Beschränkung stellen, und notfalls dann einen zweiten mit Beschränkung nachschieben. „So aber werden die Leute sagen, dass wir überhaupt nicht nachdenken.“ Das Gros der Ratskollegen sah das ähnlich, nur Philip Fleischmann (CSU) nahm schließlich doch eine andere Haltung ein. „Die Maßnahme ist nicht durchdacht, ich erkenne kein Konzept“, sagte er. Der neue Fahrradschutzstreifen haben ohnehin schon dazu geführt, dass die Leute langsamer fahren würden. „Wir sollten abwarten, bis die Kreuzung am Teilsrain gebaut ist.“ Tempo-30-Schilder brächten da gar nichts. „Das ist keine Verkehrsflusslenkung, beispielsweise mit Parkbuchten.“ Florian Tyroller (Grüne) widersprach sogleich und wies darauf hin, dass es sich um eine Staatsstraße handelt – und Veränderungen da oft Jahre auf sich warten ließen, bis sie umgesetzt würden. „Das würde ich nicht gut finden.“ Wenn es nach ihm ginge, könnte der Abschnitt mit Tempo 30 auch gerne noch verlängert werden. „Schließlich hat es auf der Straße auch schon vor Jahren einen tödlichen Unfall gegeben.“ Hanna Benz (WA) berichtete, dass Tempo 30 in Baden-Württemberg beispielsweise überhaupt kein Thema mehr sei. „Dort ist das in den Ortschaften ganz normal. Nur wir sträuben uns so dagegen.“ Letztlich ging der Antrag durch, und zwar erst mal ohne Einschränkung, aber mit dem Zusatz, „hilfsweise“ eine zeitliche Beschränkung auszuweisen.

Wie berichtet, wünscht sich auch die Initiative Wörthsee für Artenvielfalt gemeinsam mit Senioren Tempo 30 für den Ort. Dies hatte eine Umfrage zum Thema ergeben. Laut Bürgermeisterin Christel Muggenthal hat die Initiative den Antrag in der Gemeinde eingereicht. „Wir haben die Unterlagen an die verantwortlichen Stellen, also Verkehrsplaner, Polizei und staatliches Bauamt Weilheim mit Bitte um Stellungnahme weitergeleitet“, gab sie zum Ende der Sitzung am Montag bekannt.