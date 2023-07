Erste Wörthsee-Ausstellung seit vier Jahren

Von: Hanna von Prittwitz

Der aktuelle Vorstand der Selbstständigen in Wörthsee (v.l.): Manbir Singh (zweiter stellvertretender Vorsitzender), Robert Wihan (Beisitzer), Rebecca Hanke (Schriftführerin), Herbert Müller (Kassenwart), Alex Aumiller (Vorsitzender), Sylvia Wagner-Zehren (erste stellvertretende Vorsitzende) und Tanja Schmalzl (Beisitzerin). © Selbstständige Wörthsee

Erstmals seit vier Jahren stellt der Verein „Selbstständige Wörthsee“ wieder eine Wörthsee-Ausstellung auf die Beine. 28 Unternehmen und Vereine haben sich für die Veranstaltung am Wochenende 9. und 10. September angemeldet. Zugleich veranstaltet die Gemeinde dann ihren Umwelttag.

Wörthsee – „Wörthsee works“ – Leben und arbeiten in Wörthsee“: Unter diesem Motto soll es am 9. und 10. September rund um das Rathaus der Gemeinde Wörthsee in Steinebach und auch im Rathaus rundgehen. 28 Firmen und Vereine haben sich für die Wörthsee-Ausstellung beworben, die der Verein der Selbstständigen in Wörthsee erstmals seit vier Jahren wieder auf die Beine stellt. Angeschlossen hat sich die Gemeinde mit ihrem dritten Umwelttag. Die Veranstaltung „Wörthsee zeigt sich“wird es dafür in diesem Jahr nicht geben.

Am Donnerstagabend zurrten die Mitglieder bei einer Sitzung erste Programmpunkte fest, in nächster Zeit soll festgelegt werden, wer rund um das Rathaus wo seinen Pavillon oder seine Wagen positionieren kann. Die Straße soll auf jeden Fall gesperrt werden, „wie beim Weihnachtsmarkt“, kündigt Sylvia Wagner-Zehren an, die seit 2022 erste stellvertretende Vorsitzende der Selbstständigen Wörthsee ist. Vertreten sind neben Vereinen und Firmen aus der Gemeinde auch Unternehmen aus Inning, Seefeld und Weßling, zum Beispiel der Lieb-Hof aus Weßling und das Reisebüro Karibu-Reisen aus Seefeld. „Wir haben ein bisschen aufgemacht, das gibt aber auch die Satzung vor“, sagt Wagner-Zehren.

Das Programm ist kunterbunt. Die Gewerbetreibenden präsentieren nicht nur ihre Unternehmen, sondern zeigen vielen Ideen. Ein paar kennt Wagner-Zehren schon: So will Optik Wittenberger Kippkarten und Hologramme zeigen und der Landesbund für Vogelschutz am Seeufer ein Stativ aufbauen zur Vogelbeobachtung. Das Steinebacher Geschäft „Stuff4freakz“ lässt, je nach Wetterlage, vielleicht wieder ein großes Board zu Wasser, es gibt Kinderschminken und ein Bobbycarrennen. Die Feuerwehren und die Wasserwacht wollen neben einer Fahrzeugschau ebenfalls ein Kinderprogramm anbieten. Sylvia Wagner-Zehren will mit ihrem Unternehmen „HomeStaging Fünf Seen“ einen Malwettbewerb organisieren und außerdem „Homestaging“ zum Anfassen zeigen, das heißt, eine Demonstration im Kleinen, wie sich Räume beispielsweise nur durch Farben verändern lassen. Ihr Vorstandskollege Manbir Singh kocht nicht nur, sondern hat für Sonntag auch indische Tänzerinnen engagiert. Und er zeigt, wie indische Turbane gebunden werden. Die Schreinerei Jursch ist voraussichtlich mit einer Hobelaktion dabei.

Umwelttag findet parallel statt

Parallel zur Wörthsee-Ausstellung bietet die Gemeinde im Rahmen ihres Umwelttages Vorträge an, voraussichtlich auch im Foyer des Rathauses. Der große Schirm der Gemeinde soll alle Teilnehmer und Besucher bei schlechtem Wetter schützen. Geplant ist zudem dass die Firma Aumiller ihre Almhütte aufbaut. Wo genau, steht noch nicht ganz fest. In der Hütte ist am Sonntag nach der Segnung der Ausstellung um 11 Uhr auch ein Weißwurstfrühstück geplant – und ein „get together“ der Teilnehmer am Samstagabend.

Sylvia Wagner-Zehren freut sich über die vielen Anmeldungen und das große Angebot. „Es lief erst etwas zögernd an, daher haben wir die Anmeldefrist verlängert. Jetzt aber schaut es richtig gut aus“, sagt sie. Das ganze Projekt scheint den Verein zu beflügeln: „Wir haben sogar Mitglieder gewonnen“, sagt Wagner-Zehren. Fast 50 sind es mittlerweile.

Die Wörthsee-Ausstellung ist am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 17.30 Uhr geöffnet. Die offizielle Eröffnung findet am Samstag um 14 Uhr durch Bürgermeisterin Christel Muggenthal statt, dazu spielt die Blaskapelle. Die Werbung für die Veranstaltung übernimmt mit Tanja Schmalzl von „Orange Design“ ein Vorstandsmitglied. Für den Zeitpunkt, das letzte Ferienwochenende, kann sich Wagner-Zehren mittlerweile auch begeistern. „Wer aus dem Urlaub heim kommt, kann zur Entspannung mit der ganzen Familie die Ausstellung besuchen. Das ist doch ein schöner Abschluss der Ferien“, findet sie. „Der Verein freut sich auf viele Besucher und ein stimmungsvolles Miteinander in und ums Rathaus.“