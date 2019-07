Feuerwehr im Feiermodus

Die Etterschlager haben am Wochenende ordentlich gefeiert. Einem Tag der offenen Tür folgten Sonnwendfeuer und Fahrzeugweihe.

Etterschlag – Viel Trubel herrschte an diesem Wochenende im und rund um das Feuerwehrhaus in Etterschlag. Die Freiwillige Feuerwehr hatte zum Tag der offenen Tür und ihrer Sonnwendfeier eingeladen. Gestern dann weihten die Pfarrer Susanne Parche und Roland Böckler das neue Fahrzeug, das die Etterschlager den Kameraden der Windacher Wehr für rund 21 000 Euro abgekauft haben. Fahrten mit den beiden Fahrzeugen der Wehr, Fußballspiele mit Feuerwehrschläuchen und eindrucksvolle Demonstrationen, was aus einem vermeintlich harmlosen Fettbrand werden kann: All dies erlebten die zahlreichen Zuschauer am Samstag. „Dem Wetter entsprechend war abends etwas mehr los“, berichtete Vorstand Michael Waak.

Bei der Fahrzeugweihe waren alle Wehren der Gemeinde, die Eintrachtschützen Etterschlag, die Feuerwehren Inning und Windach und auch Vertreter der Politik zugegen. „Das Löschfahrzeug 1612 wurde 1995 von der Wehr in Windach in den Dienst gestellt und nun von uns übernommen“, erklärte Waak. Die Anschaffung zahlte der Verein aus eigener Kasse. Denn als die Gemeinde 2000 den Etterschlagern ein Zugfahrzeug für den Verkehrssicherheitsanhänger kaufte, wurde vereinbart, dass die Ersatzbeschaffung auf eigene Faust zu stemmen ist. Doch die Feuerwehr verfügt über ein gutes Polster, weil Einsätze auf der nahe gelegenen Autobahn den Verursachern in Rechnung gestellt werden. So kamen in den vergangenen zehn Jahren 27 000 Euro zusammen. Ergänzt durch Spenden und Erlöse aus Veranstaltungen sei der Kauf des neuen Fahrzeugs somit gut zu stemmen gewesen, wie Waak sagte.