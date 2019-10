Motorradfahrer muss nach Unfall ins Krankenhaus

Auf der Begleitstrecke der A 96 zwischen Inning und Etterschlag kam es am Dienstagvormittag zu einem Unfall. Der beteiligte Motorradfahrer musste per Hubschrauber ins Krankenhaus.

Etterschlag – Ein 49-jähriger Motorradfahrer wurde am Dienstagvormittag bei einem Unfall an der A 96 so schwer verletzt, dass er mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Zu dem Unfall kam es, als gegen 8.30 Uhr ein 62-jähriger Mann aus Leipzig mit seinem Pkw einem Stau auf der Begleitstrecke der A 96 zwischen Inning und Etterschlag ausweichen wollte.

Er bog links ab, um zu wenden und übersah den von hinten kommenden Motorradfahrer aus Buchloe, der mit seinem BMW-Motorrad an der Fahrzeugkolonne vorbeifuhr. Der 49-Jährige prallte in die linke Seite des Pkw. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.