Wörthseer Familie nimmt sechs Ukrainer auf: Wie das Zusammenleben funktioniert

Von: Hanna von Prittwitz

Treffpunkt Küche: Bei Sassa Bäumler (4.v.l.) in Walchstadt haben (v.l.) Olesia, Olena und Tatjana Verpirska sowie Mira, Tatjana Plamadil und Timofii aus der Ukraine ein vorübergehendes Zuhause gefunden. Es ist eine Bereicherung, aber natürlich auch herausfordernd. © Andrea Jaksch

Im Landkreis Starnberg leben derzeit rund 1500 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Allein 120 von ihnen sind in der Gemeinde Wörthsee untergekommen – und zwar privat. Sechs Ukrainer leben bei der Juristin Sassa Bäumler. Wie das funktioniert? Offensichtlich gut.

Walchstadt – Das Haus liegt auf einem Hügel im Wald in Walchstadt, an der Eingangstür steht ein großer Karton in den Farben der Ukraine und mit dem Schriftzug „Willkommen“ auf Ukrainisch. In dem Haus lebt die Juristin Sassa Bäumler (51) mit vier Kindern, 11, 14, 17 und 21 Jahre alt. Das älteste ist gerade mehr oder weniger ausgezogen. Dafür sind in den vergangenen zwei Wochen sechs Menschen eingezogen. Die Schwestern Olesia (32) und Olena Verpirska (36), ihre Mutter Tatjana Verpirska, Tante Tatjana Plamadil und die Kinder Mira (6) und Timofii (10). Sie kommen aus Odessa.

Am großen Küchentisch versammeln sich jetzt mehrmals täglich also mindestens elf Menschen. „Es ist eine Bereicherung“, sagt Sassa Bäumler, „aber natürlich auch herausfordernd.“ Die vier Frauen und zwei Kinder sind in zwei Autos aus Odessa im Süden der Ukraine geflohen. Vier Tage waren sie unterwegs, warteten 30 Stunden an der Grenze zu Moldawien, zwölf Stunden an der Grenze zu Ungarn.

Der Vater (58) der Schwestern ist Berufssoldat, er blieb mit ihrem Bruder und den Lebensgefährten seiner Töchter zurück. Die vier sind in einer Wohnung in Odessa zusammengezogen. „Sie warten auf ihren Einsatz“, erklärt Olesia. Gespräche wie diese laufen über Handy. Man spricht in das Gerät, es übersetzt schriftlich. „Das funktioniert gut“, findet Sassa Bäumler. Mittags und abends sitzt die große Schar nun also in Walchstadt zusammen. „Wir reden nicht so viel über den Krieg. Da werden alle sehr traurig. Sondern eher über das, was jeder tun und bewirken kann“, erklärt Bäumler. Die Frauen seien „extrem positiv und von der Grundeinstellung fröhlich“.

Jeder hat ein Zimmer als Rückzugsbereich

Im Haus hat jeder ein Zimmer als Rückzugsbereich, die Wohn- und Essbereiche und die Küche werden geteilt. „Es hat keiner ein Fach im Kühlschrank oder so was“, sagt Bäumler und lacht. „Das würde nicht funktionieren.“ Sie haben sich anders geeinigt. Bäumler übernimmt den kompletten Einkauf, dafür kümmern sich die Frauen um die Küche und kochen. In der Regel legen sie um 12.30 Uhr los, eine Stunde später steht das Essen auf dem Tisch. Dabei würden die Lebensmittel ganz ähnlich zubereitet wie in Deutschland. „Es schmeckt super.“

Der elfjährige Nikola hat derweil den Kindern sein Zimmer überlassen. „Als er es räumen musste, war es schwierig für ihn“, erzählt Sassa Bäumler. „Doch jetzt ist es okay. Ich kann keine abgetrennte Einliegerwohnung anbieten“, erklärt die Juristin. „Unter diesen Umständen kann ich nur empfehlen, die Menschen als Teil der Familie zu sehen.“ Dazu gehöre auch, den Geflüchteten Aufgaben zu übertragen. „Bloß nicht meinen, man müsste alles machen. Sondern die Menschen einbinden, das ist auch für die Geflüchteten wichtig. Sie wollen nicht zur Last fallen, sondern sich revanchieren.“

Vor Ort sind Olesia und Olena Verpirska schon aktiv geworden. Olesia ist Physiotherapeutin für junge Menschen mit Behinderung, ihre Schwester arbeitete in der Ukraine als Schwimmtrainerin. Sie besuchen bereits Sprachkurse, zusammen möchten sie bei der Kinderbetreuung helfen, die gerade in der Gemeinde Wörthsee privat organisiert wird. „Das ist alles in Arbeit“, sagt Sassa Bäumler.

„Wir dachten, dass die Menschen zurückhaltend und verschlossen sind“

Mit Deutschland hatten die Schwestern noch nie etwas zu tun. Aber sie hatten ein Bild: „Wir dachten, dass die Menschen zurückhaltend und verschlossen sind. Der Eindruck hat sich geändert“, sagt Olena mittels Übersetzungsprogramm. Sie habe sich nie vorstellen können, wie Verwandte behandelt zu werden, „das hat uns überrascht“. Ihre Freunde aus Odessa seien in der ganzen Welt verteilt, in Rumänien, Moldawien, Polen, Portugal und Spanien. „Nur wenige leisten so gute Hilfe wie die Deutschen“, hat Olesia festgestellt. „Viele unsere Freunde sind öffentlich untergebracht, in Flüchtlingszentren und Hallen“, weiß sie.

Sassa Bäumler versucht in Zusammenarbeit mit den „Münchner Freiwilligen“, einem eingetragenen Verein für Flüchtlingshilfe, weitere Menschen zu überzeugen, privat Geflüchtete aufzunehmen. Sie sagt offen: „Man kann auch seine Hilflosigkeit damit bekämpfen, das ist kein reiner Altruismus.“ Und es gebe in Wörthsee und anderen Gemeinden im Landkreis noch leer stehende Häuser oder auch Menschen, die allein auf vielen Quadratmetern leben würden. „Vielleicht gibt sich der eine oder andere noch einen Ruck“, hofft sie.

Dabei würden auch Unterkünfte genommen, die nur für kurze Zeit zur Verfügung stünden. „Wir verfolgen einen anderen Ansatz als das Landratsamt, das für mindestens drei Monate sucht. Wir vermitteln auch Zimmer oder Wohnungen für kürzere Zeiträume. Da hilft jedes Angebot.“

