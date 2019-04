Mitgliederzuwachs  und ein neues Büro

Mehr Mitglieder, ein neues Büro, eine volle Kasse für den Wahlkampf - bei der FDP im Landkreis Starnberg wäre alles in bester Ordnung, gäbe es da nicht ein Problem.

Landkreis – Der FDP-Kreisverband Starnberg hat Britta Hundesrügge bei einer Kreisversammlung am Samstag in Steinebach als Vorsitzende im Amt bestätigt. Die Mitgliederzahl steigt: Dem Kreisverband gehören aktuell 227 Personen an. Vor drei Jahren seien es noch weniger als 200 gewesen, sagte Hundesrügge. Den Zuwachs führte sie unter anderem auf die jährlich zehn vom Verband organisierten Veranstaltungen zurück. Und die zahlreichen Informationsstände – für die sie sich auch schon mal ab 5 Uhr morgens in eine Unterführung gestellt habe. Allerdings hat der Kreisverband auch ein rechtliches Problem.

In ihrem Rückblick zeigte sich die Vorsitzende kämpferisch. In Sachen Gymnasium in Herrsching am Mühlfeld etwa. Diesbezüglich wird gerade ein Bürgerbegehren geprüft, das einen anderen Standort für die Schule anstrebt (wir berichteten). „Wir lassen nicht locker, bis die Schule steht“, kündigte Hundesrügge an. Ebenso Thema war das umstrittene, von der Gemeinde Gauting geplante Gewerbegebiet im Unterbrunner Holz. Pläne, die die FDP befürworte, weil sich dort „Industrie mit hochmoderner Technologie“ ansiedeln wolle, die sonst nach Ottobrunn ausweiche. „Dann schaut Starnberg in die Röhre“, prophezeite sie. Hundesrügge sprach sich gegen ein AWISTA-Zentrum bei Hochstadt und für den Standort an der A 96. Die Starnberger Umfahrung wolle die FDP vorantreiben, denn „der Tunnel löst die Probleme nicht“.

Entlastung muss nachgeholt werden

In den Kommunalwahlkampf 2020 – zum Thema Landratskandidat schwieg sich die FDP bei der Versammlung in Steinebach aus – könne man „mit einem guten Überschuss hineingehen“, verkündete Interimskassier Cedric Muth. Er konnte wie die übrigen Vorstandsmitglieder nicht entlastet werden – auf die Wahl von Kassenprüfern hatte man 2016 verzichtet. Der Verband sei davon ausgegangen, dass der Liberale Partei-Service (LiPS) die Kassenprüfer ersetze, sagte Muth. Die LiPS prüfe die Zahlen nur buchhalterisch, klärte Dr. Oswald Gasser die 30 anwesenden Liberalen auf. Kassenprüfer seien notwendig, um die Angemessenheit der Belege etwa inder Höhe zu checken. Die Entlastung wird in der nächsten Versammlung nachgeholt.

Zu Gast war auch Landtagsvizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch. Er wird ab Mai mit einem eigenen Büro in Starnberg vertreten sein, von dem aus die Region Starnberg, Landsberg, Fürstenfeldbruck und Dachau betreut werden soll. Die Leitung übernimmt Victoria Beyzer.

Das Ergebnis der Neuwahlen: Hundesrügge bleibt Vorsitzende; Victoria Beyzer, Gasser und Muth sind ihre Stellvertreter. Michael Faber ist neuer Schatzmeister, Rudolf Bertsch bleibt Schriftführer. Beisitzer sind Dr. Ajay Singh, Annette von Nordeck, Dr. Hans-Jürgen Bruer, Friedrich Hanrieder, Stephanie Gundlage und Dr. Wolfgang Weber-Guskar.