Feuchte Gaudi ganz ohne „Karate und Harakiri“

Fischerstechen bei der Feuerwehr Steinebach-Auing

Eine solche Gaudi hat es noch nie gegeben. „Im Bierzelt ein Fischerstechen, das ist in Bayern einzigartig“, war sich Jakob Aumiller, ehemaliger Vizekommandant der Freiwilligen Feuerwehr Steinebach-Auing sicher. Seit Mittwoch und noch bis Sonntag feiert die Wehr ihr 125-jähriges Bestehen. Ein besonders spaßiger Höhepunkt war das Fischerstechen am Donnerstag, das Aumiller zusammen mit Feuerwehrkamerad Simon Kahl moderierte.

Steinebach - „Nur schieben, nicht schlagen“, erklärten sie die Regeln. „Wer den Gegner am Kopf trifft oder unter der Gürtellinie, wird disqualifiziert.“ Und vor allem: „Karate und Harakiri sind verboten.“

Sechs Meter Durchmesser und ein Fassungsvermögen von 17 000 Liter hatte der Pool, den die Kameraden frühmorgens mit Strohballen und Teichfolie aufgebaut hatten, wie Organisator Michael Togonal erklärte. Das Wasser pumpten die Feuerwehrleute direkt aus dem Wörthsee herbei – auch aus diesem Grund: „Der See hat 23 Grad, Leitungswasser nur zwölf Grad“, erklärte Aumiller.

Die Entscheidung gegen ein Fischerstechen im See war laut Aumiller aus ökonomischen Gründen gefallen. „Wir sind an den Festwirt gebunden“, sagte er. „Sonst hätte man am See eine extra Schankstelle aufbauen müssen.“ Und so mussten die Kandidaten anstatt auf Booten das Gleichgewicht auf Lkw-Reifen mit wackeligen Holzbrettchen halten und gleichzeitig versuchen, ihr Gegenüber ins Wasser zu befördern. „Das sieht leicht aus, ist aber richtig schwer“, betonte Feuerwehrmann Harald Weiß. 14 Kinder und Jugendliche sowie 16 Erwachsene wagten den öffentlichen Balanceakt.

Bei der Jugend behauptete sich Franzi (13) aus Herrsching elegant bis ins Finale. „Die ist beim Ballett, wie es ausschaut“, kommentierte Moderator Aumiller und lag komplett daneben. Das zierliche Mädchen hat kürzlich mit dem Boxsport begonnen. Sie unterlag im Finale knapp ihrem Gegner Benedikt aus Walchstadt. Nach seinen Hobbys befragt, lag der 14-Jährige im Vorteil: „Windsurfen am Wörthsee.“ Maxi Heinzler (22) unterstützte die Jugendlichen zunächst als Ordner und stieg bei den Erwachsenen dann selbst auf den Reifen. Vor zwei Jahren war er beim Fischerstechen im See bereits in der ersten Runde ausgeschieden, der Pool brachte dem Zimmerer aus Steinebach mehr Glück. Heinzler ging aus dem Finale mit Feuerwehrkamerad Kilian Aumiller (23) als Sieger hervor.

Nach dem Partyabend am Freitag geht es am Wochenende weiter. Einlass für den Kabarettabend mit Luise Kinseher und den Wellbappn ist am Samstag um 17 Uhr, der Festsonntag mit Gottesdienst und Umzug beginnt um 8 Uhr.

Nilda Frangos