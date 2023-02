Feuer verwüstet Badehütte am Wörthsee-Ufer

Von: Peter Schiebel

Auf den ersten Blick sieht die Badehütte am Seeuferweg unversehrt aus, bei genauem Hinsehen sind allerdings geborstene Scheiben zu erkennen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 100 000 Euro. © Andrea Jaksch

Beim Brand einer Badehütte am Wörthsee-Ufer in Walchstadt ist am Montagmorgen ein Sachschaden von rund 100 000 Euro entstanden. Die Ursache ist noch unklar.

Walchstadt – Ob da noch viel zu retten ist? Ein Badehäuschen direkt am Wörthseeufer ist am Montagmorgen einem Brand zum Opfer gefallen. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt, brannte das Objekt nahezu vollständig aus. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 100 000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Gegen 7.20 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Walchstadt zu dem Holzhäuschen am Seeuferweg alarmiert. Es habe bereits erheblich gebrannt, berichtet Kommandant Alex Seelig auf Anfrage des Starnberger Merkur. Rauch war weithin sichtbar. Lediglich das Blechdach habe die Flammen zurückhalten können. „Der Brand war schnell gelöscht“, sagt Seelig, der zusammen mit fünf Kameraden, darunter zwei Atemschutzgeräteträger, im Einsatz war. Allerdings habe anschließend das Dämmmaterial entfernt werden müssen. Weil offensichtlich gewesen sei, dass weder Menschen in Gefahr noch angrenzende Gebäude bedroht waren, habe er auf eine Nachalarmierung weiterer Feuerwehrleute verzichtet, erklärt Seelig. Die Brandursache war am Montag noch unklar. Am Dienstag wollen Brandfahnder der Kripo Fürstenfeldbruck die Ermittlungen aufnehmen. Der Brandort ist bis dahin mit Polizeiabsperrbändern gesichert.

Unweit der Stelle hatte es vor gut zehn Jahren schon einmal gebrannt. Damals war ein Wohnmobil in Brand geraten, die Flammen griffen in der Folge auf ein Wochenendhaus über.

Die schnelle Versorgung mit Löschwasser ist in dem Bereich trotz der Nähe zum See schwierig. „Es gibt nur einen Unterflurhydrant in der Mitte des Weges“, erklärt Seelig. Und weil der nicht asphaltierte Seeuferweg immer wieder frisch aufgekiest werde, müsse die Feuerwehr im Notfall den Zugang zum Hydrant erst freigraben. Das sei auch am Montag der Fall gewesen, allerdings ohne gravierende Folgen. „Das bindet aber zwei Leute“, sagt Seelig. Bereits seit mehreren Jahre schlage die Feuerwehr vor, einen Oberflurhydrant am Wegrand zu installieren. „Wir haben damit bislang aber noch keinen Erfolg gehabt“, sagt Seelig. ps