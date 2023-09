Fisch-Welt und Hilfe für Kinder in Uganda

Was im und am Wörthsee lebt, zeigt das neue Transparent mit Fischen und Vögeln am Steinebacher Rathaus (v.l.): Daniel Teplin (Vorsitzender des Fischereivereins), Kartin Schneider (Agentur Orange Design), Bürgermeisterin Christel Muggenthal, Tanja Schmalzl (Agentur Orange Design), Barbara König-Schmidbauer (Umweltbeauftragte) und Juliane Seeliger-von Gemmingen (Kulturbeauftragte) bei der Präsentation. © Dagmar Rutt

Die Leistungen heimischer Betriebe, die Fisch- und Vogelwelt am Wörthsee, Hilfe für Kinder in Afrika – die Palette am Sonntag bei der Gewerbeschau mit Umwelttag in Steinebach war breit.

Steinebach – „Wörthsee works“ lautete der Slogan der siebten Gewerbeausstellung am Sonntag im und rund um das Rathaus in Steinebach. Parallel fand der Umwelttag statt – und Sommer war auch, weswegen am Wörthsee viel los war.

Mit dabei bei der Gewerbeausstellung waren nicht nur Betriebe aus der Gemeinde Wörthsee, sondern auch aus Weßling und Inning. Unter anderem präsentierte Rainer Wittenberger vom gleichnamigen Optik-Laden in Inning eine neue Methode, die Iris der Augen so zu fotografieren, dass sich daraus ein außergewöhnliches Bild machen lässt. Großen Andrang gab es am Stand der Schreinerei Jursch aus Etterschlag – neu im Sortiment sind Särge für Tiere. „Wir bieten das seit einem Jahr an, und das Interesse nimmt deutlich zu“, erklärte Firmenchefin Martina Jursch. „Viele lassen den Sarg naturbelassen. Andere bemalen ihn innerhalb der Familie, bevor er inklusive des geliebten Tieres unter die Erde kommt. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt.“ Neu im Angebot sind außerdem großformatige Geschicklichkeitsspiele, an denen motorische Fähigkeiten geübt werden können. „Diese Spiele lassen sich sowohl bei Kindern wie auch in der Seniorenarbeit gut einsetzen“, betonte Jursch.

Schwerpunktthema beim dritten Aktionstag Natur- und Umweltschutz waren die Forst- und Landwirtschaft und die Fischerei am Wörthsee. Im Fokus stand das erste Exemplar einer großflächigen Leinwand, auf der insbesondere die Vielfalt des Fischbestandes sowie der Vogelwelt im und am Wörthsee dargestellt ist. Bürgermeisterin Christel Muggenthal wies darauf hin, dass „alte Bauernregel ausgedient“ hätten und Städte und Gemeinden aufgefordert seien, sich beim Umweltschutz Neues einfallen zu lassen. „Mit Hitzeschutzplänen alleine ist es nicht getan“, sagte sie. „Wir alle müssen unseren Lebensstil ändern, wenn wir noch eine reelle Chance zur Verbesserung des Klimas haben wollen.“

Daniel Treplin, Vorsitzender des Fischereiverbands Pilsensee-Wörthsee, lud die Besucher zu einer Brotzeit in den provisorisch aufgebauten Biergarten an der Rossschwemme ein. „Wir waren am Samstag am See und haben extra 650 Fische im Netz gefangen“, erklärte er. Ins Netz gingen vorwiegend Renken, die als Steckerlfisch angeboten wurden.

Stellvertretend für die sozialen Verbände sowie die Feuerwehr und das BRK fand der 2014 gegründete Verein „Heroes of Uganda“ einen Platz an diesem Tag. Initiatoren waren Lynette und Klaus Günther, die nicht nur Kulinarisches im Angebot hatten, sondern auch Bilder von Kindern in Uganda, der Heimat von Lynette Günther, zeigten. „Ziel ist es, den Kindern einen gleichberechtigten Zugang zu hochwertiger Bildung zu ermöglichen“, erklärte Klaus Günther. Dabei wird das Ehepaar von rund 50 Mitgliedern unterstützt. Nun hoffen sie, durch die Veranstaltung noch bekannter zu werden. Mehr dazu auf www.heroes-of-uganda.org.

Uli Singer