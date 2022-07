Bach ausgetrocknet - Fischsterben in Wörthsee-Zulauf

Von: Peter Schiebel

Die Hilfe kam leider zu spät: Im Bullachgraben in Steinebach sind zahlreiche Bachforellen verendet, weil das Gewässer in weiten Teilen ausgetrocknet ist. © privat

Die massive Trockenheit dieses Sommers lässt langsam, aber sicher die Bäche austrocknen. Dramatische Folgen hat das am Bullachgraben in Steinebach. Dort sind Ende vergangener Woche zahlreiche Bachforellen verendet.

Steinebach – Der Bullachgraben ist kein großes Gewässer. Nur etwas mehr als zwei Kilometer schlängelt er sich vom nördlichen Teil des Schluifelder Mooses bei der Autobahn A 96 durch Steinebach und mündet unweit des Erlenweges in den Wörthsee. Kurz vor dem See, im unteren Abschnitt des Bullachgrabens, hat die anhaltende Trockenheit nun dramatische Folgen. Weil der Bach Ende voriger Woche bis auf wenige Gumpen ausgetrocknet ist, sind zahlreiche Bachforellen ums Leben gekommen. Rund 30 Tiere hätten noch gerettet und in den rund einen Kilometer entfernten Auinger Bach umgesiedelt werden können, berichtet die Umweltbeauftragte der Gemeinde Wörthsee, Barbara König-Schmidbauer, gegenüber dem Starnberger Merkur. „Für einige Tiere kam die Hilfe aber leider zu spät.“

Anwohner hatten Bürgermeisterin Christel Muggenthal am Donnerstag über die Situation informiert. Daraufhin machte sich König-Schmidbauer auf den Weg Richtung Erlenweg, mit dabei war Maximilian Kögl vom Fischereiverein Wörthsee-Pilsensee. Aus einer Gumpe hätten sie fünf bis sechs Forellen gerettet, aus anderen Wasserlöchern weitere Tiere, erzählt die Umweltbeauftragte – darunter seien auch Tiere mit einer Länge von 24 Zentimetern gewesen. Wie viele Bachforellen bereits verendet waren, kann König-Schmidbauer ebenso wenig sagen wie der Vorsitzende des Fischereivereins, Thomas Büdel. „Da hätten wir den ganzen Bach abgehen und zum Beispiel auch unter den Steinen schauen müssen“, erklärt er.

Im Wörthsee fehlen aktuell 40 Zentimeter Wasser

Was beim Bullachgraben erschwerend hinzu kommt: Er ist kein natürliches Gewässer, sondern speist sich aus dem Schluifelder Moos. Und dort hätten die Behörden eine Sperre einbauen lassen, damit nicht mehr so viel Wasser abfließt, erklärt König-Schmidbauer. „Moorschutz geht vor“, sagt sie.

Thomas Büdel nennt die Situation an den Gewässern mittlerweile dramatisch. „Wir brauchen dringend Regen und Wind“, sagt er. Für Fische seien derzeit vor allem die Bäche gefährlich. „Im Wasser ist oft kein Sauerstoff mehr“, erklärt der Vorsitzende. Die Trockenheit hat auch Auswirkungen auf den Pegel des Wörthsees. Er sei mittlerweile so weit gesunken, dass Boote in den Bootshütten teilweise auf Grund liegen würden, sagt Büdel. Umweltbeauftragte König-Schmidbauer schätzt, dass rund 40 Zentimeter Wasser im See fehlen.

Auch der Machtlfinger Bach in Aschering ist ausgetrocknet. © privat

Die Gemeinde Wörthsee hat in dem Zusammenhang auf ihrer Facebook-Seite einen Appell veröffentlicht. „Alle Gewässer in Wörthsee führen zum Teil sehr niedrige Wasserstände. So lange das Wasser noch fließt, kommen die Bachbewohner damit zurecht. Nimmt der Wasserstand jedoch zu stark ab oder sind nur noch einzelne Gumpen vorhanden, wird der Zustand für sie lebensbedrohlich“, heißt es dort. „Daher bittet die Gemeindeverwaltung alle Anwohner, deren Gärten direkt an Gewässern liegen, auf die angespannte Lage besonders Rücksicht zu nehmen und kein Wasser zu entnehmen. Damit schützen Sie unsere Gewässer und die heimische Tierwelt.“ Gerade das Wasser des Auinger Bachs, im Volksmund auch Feuerwehrbach genannt, würden Anwohner immer wieder zum Gießen verwenden, weiß Thomas Büdel.

Ähnliche Beobachtungen wie am Bullachgraben in Steinebach hat Maria Grenzebach am Machtlfinger Bach in Aschering gemacht. Auch der sei in weiten Teilen ausgetrocknet, berichtet sie. Zwar sei das auch in vergangenen Jahren immer wieder mal vorgekommen, Grenzebach möchte die Situation aber nutzen, um die Menschen fürs Wassersparen zu sensibilisieren.