Fünf Aggregate für den Stromausfall

Von: Hanna von Prittwitz

Die Gemeinde Wörthsee bereitet sich auf einen Stromausfall vor. © Nicolas Armer

Die Gemeinde Wörthsee rüstet sich für einen Stromausfall und kauft fünf Notstromaggregate. Im Haushalt sind dafür 144 000 Euro eingestellt. Der Gemeinderat hat die Investition abgesegnet.

Wörthsee – Das Thema Blackout ist ein bisschen aus dem Blick gerückt. Vielleicht gab es deshalb in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Wörthsee auch kritische Stimmen zu dem Vorschlag der Gemeindeverwaltung, Turnhalle, Feuerwehrhäuser und Rathaus für den Fall eines Stromausfalls mit Notstromaggregaten ausrüsten. Das kostet voraussichtlich 144 000 Euro.

Bekanntlich sind die Gemeinden verpflichtet, für den Fall eines Blackouts, also eines über Tage dauernden Stromausfalls, unabhängige Systeme zur Verfügung zu stellen, die eigenständig Energie produzieren und die sensible Infrastruktur so am Laufen halten. Für die Gemeinde Wörthsee sind mit sensibler Infrastruktur das Rathaus, die Feuerwehren und der sogenannte „Leuchtturm“ in der Turnhalle gemeint. „Dieser Leuchtturm dient im Katastrophenfall als Informationsstelle für die Bürger, als medizinisches Versorgungszentrum, als Notunterkunft und Anlaufstelle“ hieß es in der Sitzungsvorlage. Nach einer Checkliste, herausgegeben von der Arbeitsgruppe Katastrophenschutz des Landkreises Starnberg, bedeutet das für Wörthsee den Kauf von drei Aggregaten – zwei für Feuerwehrhäuser und eins für das Rathaus – mit einer 20-kVA-Leistung. Die Feuerwehr Walchstadt erhält ein Aggregat mit 15-kVA-Leistung und die Grundschul-Turnhalle als Leuchtturm eins mit 100 kVA-Leistung.

In der Sitzung entwickelte sich eine Diskussion zu den Kosten und darüber, ob im Notfall nicht beispielsweise günstigere Aggregate reichen würden. Philip Fleischmann (CSU) fühlte sich überfahren, ihm war ein Kauf Zug um Zug lieber. „Ich sehe Aktionismus und kann dem nicht zustimmen“, sagte er. Auch Peter Hopmann (WA) sprach von einem „übereilten Schnellschuss“ und suchte nach günstigeren Lösungen. Jakob Aumiller (CSU), einst ebenfalls Kritiker der Investition, sah die Sache mittlerweile anders: „Ich war in der Sitzung des Krisenstabs. Wenn ein Stromausfall Tage dauert, ist das eine ernste Sache. Es macht Sinn, sich auszurüsten.“ Florian Tyroller (Grüne) erwog den Einsatz von Zapfwellengeräten. Geräte im Notfall auszuleihen, davon hielt Bürgermeisterin Christel Muggenthal jedoch nichts. „Der Einwurf kommt prinzipiell auch zu spät, ich würde gerne abstimmen.“ Zumal der Gemeinderat in einer nicht öffentlichen Sitzung im Mai die Angelegenheit schon durchgekaut hatte.

Die Verwaltung schlug in der Vorlage vor, sich für ein teureres Angebot zu entscheiden. Das Gerät für die Turnhalle beispielsweise werde gleich auf einem Anhänger geliefert, was den Transport an die Einspeisestelle enorm erleichtern würde. Mit Batterie- und Pufferspeichern könne die notwendige Sicherheit nicht gewährleistet werden. „Zudem sind die Einspeisepunkte bereits vorhanden.“

Im Raum stand schließlich nur die Frage Aumillers, ob wirklich an allen Standorten die teueren mobilen Geräte gebraucht würden. „Wir verbrennen viel Geld, gerade bei der Schule gibt es günstigere Geräte“, warf auch Robert Wihan (WH) ein. Benedikt Gritschneder (SPD) wies darauf hin, dass die Gemeinde die Verpflichtung der Versorgung schon lange habe. „Das ist nicht neu und unsere Gesellschaft ist extrem verwundbar.“

Schließlich entschieden die Räte gegen die Stimme von Fleischmann, den Kauf der fünf Aggregate anzugehen. Nur bei dem Gerät für die Schule soll die Verwaltung prüfen, ob es eine günstigere Lösung gibt.