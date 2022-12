Funkmast-Disput vor Gericht

Von: Laura Forster

Nicht schön, aber notwendig: Funkmasten für Mobilfunk - in der Gemeinde Wörthsee muss womöglich ein Gericht eine Standortfrage klären. © dpa

Die Deutsche Funkturm GmbH will in Etterschlag einen Funkmast westlich des Gewerbegebiets und in Autobahnnähe errichten, um das Mobilfunknetz vor allem im Tunnel zu verbessern. Gemeinderat und Landratsamt stimmten 2018 jedoch dagegen. Nun beschäftigt der Disput das Verwaltungsgericht.

Etterschlag – Immer und überall perfekten Handyempfang fürs Telefonieren, Messenger-Nachrichten verschicken oder Bilder senden: Das wünschen sich viele Smartphonenutzer. Dafür sind jedoch Funkmasten nötig, die sich nicht ganz so großer Beliebtheit erfreuen. Immer wieder kommt es deshalb zu Verärgerung von Anwohnern und zu öffentlichen Debatten. Ein aktuelles Beispiel ist der Streit um eine Baugenehmigung für einen Sendemast in Etterschlag. Vergangene Woche beschäftigte sich das Verwaltungsgericht in München erstmals damit. Das Ergebnis ist noch offen.

Bereits 2018 hatte die Deutsche Funkturm GmbH einen Antrag zur Errichtung eines Masts westlich des Gewerbegebiets und in Autobahnnähe eingereicht – um das Mobilfunknetz vor allem im Tunnel zu verbessern. Dieser wurde jedoch ablehnt, sowohl vom Wörthseer Gemeinderat als auch vom Landratsamt. Der Grund: Bereits 2006 hat die Gemeinde einen Flächennutzungsplan für ihr Gebiet aufgestellt, in dem auch Konzentrationsflächen für Funkmasten vermerkt sind. Der Standort, an dem die Deutsche Funkturm bauen will, liegt jedoch außerhalb dieses Bereichs.

Mit einem Nein wollte sich das Unternehmen jedoch nicht zufriedengeben und klagte. Die mündliche Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht an der Bayerstraße in München fand am Donnerstagvormittag statt. Anwesend waren der Vorsitzende Richter Johann Oswald mit seinem Team, die Anwältin des Klägers, der Vizebürgermeister der Gemeinde Wörthsee, Sepp Kraus, Geschäftsleiterin Christa Heintel, die Anwälte der Gemeinde sowie die Geschäftsbereichleiterin Bau des Landratsamts, Dr. Carola Frieß.

Richter hat Zweifel an Aktualität des Bebauungsplanes

Oswald sprach während der rund 45 Minuten langen Verhandlung vor allem zwei Punkte an. Zum einen die ausgewiesenen Konzentrationsflächen der Gemeinde. Diese könnten möglicherweise nicht mehr rechtskräftig sein. „Da gab es bei der Planung einige Fehler.“ Laut dem Vorsitzenden Richter wurde eventuell nicht überprüft, wie es mit der Verfügbarkeit der Flächen aussieht, ob sie in Privatbesitz sind und deshalb überhaupt als Funkmast-Standort in Frage kommen. Außerdem habe die Gemeinde die Konzentrationsflächen auch im Landschaftsschutzgebiet geplant. Ein anderer Punkt ist das Alter des Flächennutzungsplans – seit der Aufstellung hat sich beim Thema Mobilfunk viel getan. „Wir stellen uns auch die Frage, ob dem Mobilfunk ausreichend Platz gewährt wurde“, sagte Richter Oswald. Neue Technologien wie 5G seien gar nicht berücksichtigt. „Es gibt Ansätze, dass wir sagen, dass die Klage Erfolg haben könnte.“

Dagegen spricht die Erschließung. Oswald: „Wir sehen da auf den ersten Blick ein Problem.“ Zwischen der gewidmeten Straße und der Fläche, auf der der Funkmast errichtet werden soll, liegt ein Grundstück, das der Gemeinde gehört und für die Erschließung unabdingbar ist. Außerdem gibt es eine steile Böschung, an der eine Treppe errichtet werden müsste. „Ohne das Einverständnis der Gemeinde ist ein Bau wahrscheinlich nicht möglich“, so Oswald. Die Gemeinde sprach von einer möglichen Regelung, wie einer Dienstbarkeit oder einem Pachtvertrag für das Grundstück. Die Anwältin der Deutsche Funkturm schlug vor, dass das Unternehmen die Kosten für den Bau der Treppe übernehmen könnte.

Die Deutsche Funkturm, das Landratsamt und die Gemeinde einigten sich darauf, das Verfahren ruhen zu lassen. Das Thema soll im Januar noch einmal dem Gemeinderat vorgelegt werden, dort soll auch über das Erschließungsproblem gesprochen werden. Ein Urteil wird nicht vor März erwartet.