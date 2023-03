Ganz viel Bali im alten Steinebacher

Am Wunschort angekommen: Ayu Saraswati und Willy Müller, Gründer des „Hot Chilli“ in Gilching, haben den Steinebacher Bahnhof gepachtet. Spätestens ab Herbst soll es dort feine balinesische Küche geben. Es soll hier wieder dieses alte Steinebacher Gefühl geben. Willy Müller über seine Pläne für den Steinebacher Bahnhof

Gastronomie im Landkreis

Für manche Träume muss einfach der rechte Moment kommen. So ist das gerade bei Ayu Saraswati und Willy Müller. Die beiden Köpfe von „Hot Chilli“ in Gilching haben den Alten Steinebacher Bahnhof für fünf Jahre gepachtet.

Steinebach – Noch ist es etwas kühl und wenig wohnlich im großen Gastraum des alten Steinebacher Bahnhofs, aus alten Zeiten bekannt als „der Steinebacher“. Ein Unternehmer aus Etterschlag hat den Bahnhof Ende 2022 gekauft (wir berichteten). Vergangene Woche hat das Ehepaar Ayu Saraswati und Willy Müller, Betreiber des „Hot Chilli“ im Bauernbäck in Gilching, mit ihm einen Pachtvertrag über fünf Jahre unterschrieben. „Das ist ein großer Schritt für uns“, sagt Müller (55) fast noch etwas atemlos.

2015 eröffneten Saraswati und Müller ihr Catering- und Event-Unternehmen im einstigen Café Bauernbäck in der Weßlinger Straße 4 in Gilching. Bis dahin lagen schon einige Jahre als erfolgreiche Caterer hinter den beiden. Saraswati, aufgewachsen auf Bali in einer Großfamilie mit acht Geschwistern, kocht seit ihrer Jugend mit Leidenschaft und hat diese zum Beruf gemacht. „Wir sind mittlerweile seit 15 Jahren im Geschäft“, rechnet Müller nach.

Schon 2017 hatte sich das Paar um den Steinebacher Bahnhof beworben. „Daraus wurde nichts“, erzählt Müller. Zum Glück, denn Corona hätte den beiden vermutlich ordentlich dazwischengefunkt. Schon so hatten sie an der Pandemie wie viele Gastronomen schwer zu tragen. „Wir waren kurz davor, aufzugeben“, sagt Ayu Saraswati (49). Nun laufen die Geschäfte wieder, sie kann sich vor Catering-Aufträgen nicht retten, und an der sogenannten Langen Tafel, die immer freitags im „Hot Chilli“ stattfindet, hat sie mittlerweile mehr als 10 000 Gäste mit feiner und kreativer balinesischer Kochkunst bewirtet.

Als sich das Gerücht herumsprach, der Steinebacher Bahnhof habe einen neuen Eigentümer, spitzten die beiden wieder ihre Ohren. Der neue Besitzer saß dann eines Abends in Gilching an der Langen Tafel und war von der Küche begeistert. Man kam ins Gespräch, seit einer Woche haben Müller und Saraswati die Schlüssel.

„Der Steinebacher ist immer mein Traum gewesen“, sagt Müller. Das Gebäude umfasse alles, was er sich als Gastronom immer gewünscht habe. Der Raum sei schön und habe eine perfekte Größe. „Du hast die S-Bahn vor der Tür und Parkplätze ohne Ende. Und keine Nachbarn.“ Er und seine Frau hätten auch gerade Zeit für dieses neue und besondere Projekt. Auch mit dem Vermieter scheint es sehr gut zu laufen, zumindest schwärmen beide Seiten unabhängig voneinander. „Er kommt uns sehr entgegen. Er sagt: Macht es so, wie es gut für euch ist. Ein Wahnsinn.“

Wie genau nun das Konzept für den Steinebacher aussehen und wann es losgehen soll, das ist heute alles noch offen. „Wir haben vier Modelle für den Betrieb. Für eins müssen wir uns entscheiden“, verrät Müller. Auf jeden Fall schwebt ihm ein Restaurantbetrieb vor, möglicherweise auch freitags mit einer langen Tafel. Im kleinen Bistro können Menschen auch nur auf ein Glas Wein und einen Snack vorbeikommen. Für Hochzeiten oder Geburtstage soll der Steinebacher auch gemietet werden können, „aber nicht zu oft“. Was aus dem Catering wird – „das muss sich zeigen“. Die Verträge mit dem Bauernbäck sind bereits aufgelöst. Im Frühjahr wird es dort noch letzte Lange Tafeln geben, im Herbst spätestens soll es dann im Steinebacher losgehen, der seinen Namen behalten soll. „Vielleicht mit dem Zusatz Hot Chilli im Steinebacher“, überlegen Müller und Saraswati.

80 Sitzplätze gibt es in dem Restaurant, weitere 100 Menschen fasst die Terrasse. Die Infrastruktur ist dafür ausgelegt – mit einer kleineren Küche oben und einer Vorbereitungsküche im Keller. „Es ist genug Platz zum Kochen“, sagt Ayu Saraswati und lacht, schließlich hat sie in den Anfangsjahren von „Hot Chilli“ auch schon mal in ihrer kleinen Wohnung in Hechendorf hunderte Essen vorbereitet.

In den kommenden Wochen gibt es viel zu tun. Bali mit seinen Farben soll in dem Gastraum zu spüren sein, „aber ohne Wimpel und Buddhas“, wie Müller ankündigt. Der Stock von jetzt acht festen Mitarbeitern muss mindestens verdoppelt werden. „Wir suchen nun für alle Bereiche Personal: Service, Administration, Küche, Events und Buchhaltung“, sagt Müller. Geöffnet ist zumindest zu Beginn im Herbst von Mittwoch bis Sonntag.

Willy Müller war als junger Mensch selbst oft im Steinebacher. Damals war das Kult, die Jugend traf sich dort, es fanden Konzerte und Veranstaltungen statt, die Küche war passabel. „Es soll hier wieder dieses alte Steinebacher Gefühl geben“, sagt er. Mit einer hochwertigen Gastronomie, „aber nicht geschleckt, sondern einfach zum Wohlfühlen“. Auf der Bühne könnte dann das eine oder andere Konzert steigen, und vielleicht, so ein weiterer Einfall, tun sich die Gastronomen der Bahnhöfe in Hechendorf (Eatery), Steinebach und Gilching-Argelsried (Kultcafé) eines Tages mal zu Veranstaltungen zusammen. „Ja, es ist ein großer Schritt für uns“, sagt Müller erneut. „Aber es ist kein Sprung. Wir wissen, was wir machen.“