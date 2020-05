Garteln gegen die Einsamkeit: Gemeinde Wörthsee eröffnet Acker

Die Gemeinde Wörthsee hat ihre erste Ackerfläche Am Teilsrain eröffnet. Dort dürfen Hobbygärtner eigenes Gemüse ziehen. Die Teilnehmer erhoffen sich ein Gemeinschaftsgefühl – trotz Mindestabstand.

Wörthsee/Steinebach– Wenn die Tomaten in der Sonne gereift sind, wenn die Gurken Wind und Wetter ausgesetzt waren, dann schmecken sie besonders gut. Besser, als das häufig im Gewächshaus gezogene Supermarkt-Gemüse. Das finden zumindest Johannes Engelmeier und Sonya Schreyögg, die Ende voriger Woche ihre erste eigene Ackerfurche begutachteten. Rund 1800 Quadratmeter hat Landwirt Paul Grundler für Hobbygärtner hergerichtet. Die Gemeinde Wörthsee verwaltet die Ackerfläche. Es ist das erste Gemeinde-Projekt dieser Art.

Die Idee hatte Engelmeier, als Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger im Radio dazu aufrief, mehr Gemüse selbst anzubauen. Es könne zu Lieferengpässen kommen, wenn wegen des Coronavirus traditionelle Lieferanten-Regionen wie etwa Südtirol ausfallen. Das Problem: Nicht jeder hat einen großen Garten, in dem Platz ist für Bohnenpflanzen und Staudensellerie. Also fragte Engelmeier die Gemeinde und Landwirt Grundler. Die waren von der Idee begeistert, in nur wenigen Wochen war die Wiese am Waldrand hergerichtet.

Ein Ackerstreifen kostet 50 Euro im Jahr, die Einnahmen von rund 1800 Euro gehen an die Nachbarschaftshilfe Wörthsee. 35 Gartlerinnen und Gartler haben sich schon gemeldet und dürfen auf jeweils 50 Quadratmetern ihr Lieblingsgemüse anbauen. Auf Engelmeiers Ackerstreifen wird auf jeden Fall Fenchel wachsen. Der selbst gezogene Fenchel sei zwar kleiner als der aus dem Supermarkt. „Dafür schmeckt er intensiver“, sagt er. Sonya Schreyögg will unbedingt Paprika anpflanzen. „Die werden nämlich jetzt schon knapp“, sagt sie. Außerdem freut sie sich auf eine Blumenmischung mit Korn- und Ringelblumen. „Das ist auch was fürs Auge“, sagt sie. „Und du kannst eine Salbe draus machen“, fügt Engelmeier hinzu, während die beiden Freunde auf den Acker blicken – natürlich mit Sicherheitsabstand.

Angst vor Ansteckung? „Das wird sich verteilen.“

Angst, sich bei der gemeinsamen Aktion mit dem Coronavirus anzustecken, haben sie nicht. Die Leute kämen ja zu unterschiedlichen Uhrzeiten, sagt Engelmeier. „Das wird sich verteilen.“ Außerdem ist ihnen wichtig, trotz Kontaktbeschränkung mit anderen an einem Projekt zu arbeiten. „Dass man sich als lose Gemeinschaft treffen kann, ist gerade doppelt so viel wert wie sonst“, sagt Schreyögg. Natürlich gibt es Auflagen: Wer gerade auf dem Acker ist, muss den Mindestabstand zu den anderen einhalten und darf nur mit Menschen aus dem eigenen Haushalt auf seiner Parzelle arbeiten.

Juliane Seeliger-von Gemmingen und Barbara König sind sich trotzdem sicher, dass ein Gemeinschaftsgefühl möglich ist. Die Kultur- und die Umweltbeauftragte der Gemeinde sind die Ansprechpartnerinnen für das Projekt und haben selbst einen Streifen gepachtet. „Die Idee ist, dass sich die Leute austauschen“, sagt Seeliger. Zum Beispiel könnten sich die Hobbygärtner gegenseitig Gartengeräte leihen. „Oder man fragt, was die anderen anpflanzen“, sagt König.

Die Corona-Zeit kann für den Acker sogar Vorteile haben. „Normalerweise besteht die Gefahr, dass die Leute in den Urlaub fahren“, sagt Seeliger. Gerade über Pfingsten kann es passieren, dass die Fläche verwildert, wenn niemand Unkraut jätet. „Ich glaube, dass das dieses Jahr besser wird“, sagt sie. Wegen der Reisebeschränkungen ist es unwahrscheinlich, dass in den Ferien viele wegfahren.

Nun hoffen sie nur noch auf viel Regen. Zwar stellt die Gemeinde noch eine 1000 Liter fassende Wassertonne auf, das ungewöhnlich trockene Frühjahr können sie aber nicht nur durch Gießen wettmachen. Und viele Pflanzen, wie zum Beispiel Kartoffeln, können auf ausreichend Niederschlag nicht verzichten. Und auf die selbst gezogenen Kartoffeln freuen sich Juliane Seeliger-von Gemmingen und Barbara König am meisten.

Isolde Ruhdorfer

