Gemeinde Wörthsee schüttet Füllhorn aus

Wörthsees Vereine erhalten in Summe 92000 Euro an Zuschüssen. 56000 Euro davon gehen an den Sportverein.

Wörthsee – 92 000 Euro Zuschüsse haben Wörthsees Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung vergeben. Allein 56 000 Euro erhielt der SC Wörthsee. 20 000 Euro davon fließen beispielsweise in den Betrieb des Albrecht-Deyhle-Hauses.

Lange Diskussionen blieben in der Sitzung aus. Johanna Benz (Wörthseeaktiv) gab zu bedenken, dass die Großzügigkeit Begehrlichkeiten wecken könnte. „Die Vereine sollten ihre Anträge schon begründen – wir sind keine Gießkanne.“ Konrad Gritschneder (CSU) sah das entspannt. „Wir hatten auch andere Zeiten“, erklärte er und führte zum Vergleich die Zuschüsse für die Gilchinger Volkshochschule an: 2009 hatte die Kommune 3000 Euro an die VHS gewährt, heuer sind es 10 000 Euro. „Solange wir es können, sollten wir ihnen helfen.“

Freuen können sich beispielsweise die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Steinebach-Auing. Sie feiern heuer das 125. Jubiläum – und erhalten 15 000 Euro Zuschuss dafür, dass sie sich neu einkleiden können. Zuletzt wurde die Mannschaft vor 25 Jahren komplett ausgestattet. „Wir werden da auch selber etwas zu beitragen müssen, das kostet schon einiges“, sagte Kommandant Josef Kraus, der für die CSU am Ratstisch sitzt.

Einen neuen Trachtenschrank braucht der Trachtenverein d’Donarbichler. Jakob Aumiller (CSU) erklärte, dass die Trachtler ihre Gewänder bislang bei einer älteren Dame hätten lagern können, die sie auch gepflegt hätte. Ihr sei das nun zu viel. „Und ihre Nachfolgerin hat den Platz dafür nicht.“ Der Schrank kostet knapp 8000 Euro. 5000 Euro schießt die Gemeinde zu.

Die CSU Wörthsee hatte in den vergangenen Jahren immer 12 000 Euro für den Betrieb des Albrecht-Deyhle-Hauses erhalten. Das Gremium erhöhte ihn auf 20 000 Euro, der Grund dazu wurde allerdings in nichtöffentlicher Sitzung erläutert. Weitere 6000 Euro erhält der Sportverein für die Jugendarbeit. In den vergangenen Jahren wurde zudem der Übungsplatz erweitert. Laut Beschluss vom 3. Februar 2016 gewährte die Gemeinde dafür einen Zuschuss von 70 000 Euro. Nach Fertigstellung des Platzes allerdings stellte sich heraus, dass er in trockenen Wetterperioden bewässert werden muss. Eine Bewässerungsanlage kostet laut SCW 14900 Euro. Wörthsees Gemeinderäte einigten sich darauf, zwei Drittel der Kosten, höchstens aber 10 000 Euro zu übernehmen.

Zum Abschluss ging es noch um den Bau eines Beachvolleyball-Spielfelds. Dieses möchte der SCW auf einem angrenzenden Grundstück bauen. Die Kosten belaufen sich auf knapp 37 000 Euro. Auch hier übernimmt die Gemeinde zwei Drittel, höchstens 20 000 Euro. Birgit Dietrich (Wörthseeaktiv) kritisierte, dass es sich um eine Ausgleichsfläche handele. Das will die Gemeinde überprüfen.

3000 Euro erhält der Konzertverein. Die Pierre-van-Hauwe-Musikschule Inning, die von 45 Kindern aus Wörthsee besucht wird, bekommt 2500 Euro. Je 600 Euro fließen an Landesbund für Vogelschutz und Bund Naturschutz, 100 Euro erhält die Schwangerenberatungsstelle des Vereins Donum Vitae in Fürstenfeldbruck.

Rubriklistenbild: © dpa / Jens Büttner