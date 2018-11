Die Angst vor dem zu guten Angebot

Mit den Kioskgebäuden an den Standorten Rossschwemme, Maistraße und Birkenweg beschäftigte sich der Wörthseer Gemeinderat am Mittwoch.

Wörthsee - Bürgermeisterin Christel Muggenthal und Ute Bigale vom Bauamt hatten sich die Situation der Kioske im Gemeindegebiet angeschaut und dazu auch eine Maßnahmenliste erarbeitet, die sie dem Wörthseer Gemeinderat bei der Sitzung am Mittwoch präsentierten. Es geht um die Standorte Rossschwemme, Maistraße und Birkenweg.

Das Kioskgebäude in der Rosschwemme ist sanierungsbedürftig, weshalb der Kiosk nur bis Ende 2019 verpachtet wurde. In der Maistraße hapert es an der WC-Anlage, die Ortsinnenlage ist problematisch, auch hier steht ein Neubau zur Diskussion. Und die mögliche Ausweisung der Seestraße als Fußgängerzone. Am Birkenweg fehlen nicht nur die Parkplätze. Weil am Weßlinger See und auf der Herrschinger Seepromenade Alkoholverbote gelten, treffen sich die Jugendlichen dort auf der Liegewiese und sorgen nachts für Ärger. Muggenthal will die Jugend auch nicht vertreiben. „Aber über einen Ordnungsdienstsollten wir nachdenken.“ Wegen der prekären Parkplatzsituation steht die Vergabe von Anwohnerausweisen zur Diskussion.

Drei Baustellen also, um die sich die Gemeinde kümmern will. Muggenthal würde damit gern ein Planungsbürobeauftragen. Paul Grundler (WörthseeAktiv) fand die Idee eines Konzepts super: „Wir haben uns da immer nur von Problem zu Problem gehangelt.“ Wichtig war ihm aber auch: „Wir brauchen keine Optimierung, sondern eine Verträglichkeitsprüfung.“ Sprich: Qualität erhöhen, aber nicht das Angebot. Es sollen nicht mehr Touristen kommen, als sowieso schon. Denn an schönen Tagen erstickt die Gemeinde im Verkehr. Josef Kraus (CSU) behagte indessen die Idee mit dem Planungsbüro gar nicht. „Ich bin übersättigt mit Planungsbüros. Können wir das nicht selber machen?“

In einer Sondersitzung will das Gremium nun die politischen Vorgaben erarbeiten. Die Verwaltung nimmt derweil schon Kontakt zu Planungsbüros auf. „Ich verstehe die Vorbehalte dagegen“, sagte Muggenthal gestern auf Nachfrage. Aber die Zusammenarbeit mit Fachplanern sei Voraussetzung für Fördermittel. „Natürlich können wir das alles selbst machen. Aber zum einen ist das mehr Arbeit für die ohnehin schwach besetzte Verwaltung. Und wir kommen nicht an die Fördertöpfe.“