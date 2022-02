Gemeinsam gegen den Müll im Ort

15-Jährige ruft zum Mitmachen auf – Gemeinde stellt Utensilien – Ramadama am 19. Februar

Von Hanna von Prittwitz schließen

Eine 15-Jährige ruft in der Gemeinde Wörthsee zum Aufräumen auf. Bei der Gemeinde gibt‘s dafür die Utensilien.

Steinebach - Frühjahr ist die beste Zeit für den berühmten Putz. In Wörthsee ruft der Rotary Club für Samstag, 19. Februar, zum großen Ramadama. Die 15-jährige Lara hat sich schon vor längerer Zeit gedacht: „Warum nur einmal im Jahr aufräumen? Das geht doch immer!“ Bei der Gemeinde rannte sie mit diesem Vorstoß offene Türen ein: Ab sofort gibt’s dort auf Anfrage an Barbara König-Schmidbauer im Umweltamt Utensilien, um beispielsweise beim nächsten Spaziergang den Müll gleich mitzunehmen.

Das Thema Umwelt spielt in Laras Leben schon lange eine größere Rolle. Die 15-jährige Schülerin, Tochter eines Physikers und einer Biologin, besucht das Max-Born-Gymnasium in Germering und engagiert sich beispielsweise bei Plant for the planet. Dort hilft sie nicht nur beim Verkauf der „Guten Schokolade“, sondern dort hat sie auch gelernt, Vorträge und Reden zu halten. Bei der Demonstration „Germering for future“ 2019 sprach sie darüber, wie wichtig Bäume für das Klima sind und wie bedrohlich die Abholzung des Regenwalds ist. Weitere Vorträge und Referate zum Thema hielt sie in ihrer Schule. Und beim „Song-Contest“ für den Schulwettbewerb „Alle für eine Welt für alle“ komponierte sie ein Lied mit dem Titel „Time goes on“.

„Mich hat das Thema immer schon interessiert“, sagt Lara. Und sie ist hartnäckig. Denn die erste Mail zum Thema Aufräumen in Wörthsee hat sie schon vor eineinhalb Jahren geschrieben. Damals beherrschte die Pandemie das Geschehen, und so dauerte es etwas, bis die Gemeinde schließlich auf die Schülerin zukam. Gestern Nachmittag übergab Bürgermeisterin Christel Muggenthal einen Jutebeutel mit Aufräumutensilien an die Jugendliche, die nun auch bald mit Freunden in kleinen Gruppen loslegen und alle Menschen zum Aufräumen bewegen will. „Denn gerade in der Pandemie ist so viel weiterer Müll entstanden“, sagt Lara.

Wer sich auf eigene Faust beteiligen will, ist willkommen und kann sich per Mail an umwelt@woerthsee.de mit Barbara König-Schmidbauer in Verbindung setzen. Er erhält von der Gemeinde Sammelmaterialien, Handschuhe und Greifzangen. In einem Merkblatt weist die Gemeinde auf ein paar Punkte hin, die zu beachten sind. Der gesammelte Abfall kann an der Rückseite des Rathauses bei den Müllcontainern abgegeben werden. Sondermüll soll unbedingt liegengelassen und die Gemeinde verständigt werden. Ab 1. März bis 30. September darf in Wald und Flur nicht gesammelt werden, damit die Wildtiere bei Brut und Aufzucht ihres Nachwuchses ihre Ruhe haben. Das gilt insbesondere auch für Hecken und Gebüsche an den Ufern des Sees. Zwar finde sich dort häufig Abfall, so die Gemeinde, doch seien gerade diese Bereiche Brutstätten für die Vögel. Die Gemeinde übernimmt für die Sammelaktionen keine Haftung.

Das Ramadama des Rotary Clubs am 19. Februar dauert von 10 bis 13 Uhr. Treffpunkt ist bei der Feuerwehr in Steinebach. Mitzubringen sind Handschuhe.