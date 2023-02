Gutes kochen für junge Mütter

Frische ayurvedische Gewürze oder stärkende Hühnersuppe: Ernährungsberaterin Tina Mannhardt hat für die Partner junger Mütter den Kochkurs mit Ernährungsberatung „Ayurveda Power für junge Mütter“ entwickelt. © mk

Ernährungsberaterin Tina Mannhardt aus Wörthsee widmet sich jungen Müttern und ihren Babys: Im Kochkurs „Ayurveda Power für junge Mütter“ gibt sie den Partnern ein Rezepte-Portfolio mit Stärkendem und Gesundem für die Wöchnerinnen an die Hand.

Wörthsee – Bockshornklee hat eine reinigende Wirkung und kurbelt die Milchbildung an, und die gute alte Hühnersuppe stärkt den Körper nach der Geburt, weiß Tina Mannhardt. Die 53-Jährige ist in die Schatztruhe des Ayurveda abgetaucht und hat die Kostbarkeiten in einem Skript mit Rezepten, Tipps und Hintergrundwissen etwa über die Kraft der Gewürze verewigt. Leicht umsetzbar sollten die Gerichte sein, sagt die zweifache Mutter und Großmutter. Aber auch altes Wissen aus Europa wie die gute Hühnersuppe fließt mit ein. Ziel sei es, „die werdende Mutter zu nähren und zu wärmen und im Wochenbett zu stärken“, betont die Wörthseerin, die der Ausbildung zur Ernährungsberaterin die ganzheitlich ausgerichtete ayurvedische Variante hinzufügte.

Initialzündung für den Kochkurs war der Enkel, der seit bald einem Jahr ihr Leben bereichert. „Ich erinnerte mich daran, wie überfordert und geschwächt ich nach der ersten Geburt war“, erzählt sie. Vor 28 Jahren hatte man den durcheinandergewirbelten Hormonhaushalt und die Genesungszeit nach der Geburt nicht wirklich im Blick, sagt sie. Auf der Suche nach diesbezüglichen Fachbüchern entdeckte sie „Die ersten 40 Tage“, in dem Autorin Heng Ou das Wohlbefinden der Mütter im Fokus hat. „Sie brauchen Wärme, Zeit, Hingabe, Liebe und eine gute Ernährung“, sagt Mannhardt.

Und weil ihre Spezialität nun mal die Ernährung ist, entwickelte sie einen Kochkurs für den Partner oder die Partnerin. Vegetarisch, vegan oder mit Fleisch – basierend auf dem ayurvedischem Heilsystem, das „so nahe an der Natur ist“. Aber auch das Wissen unserer Vorfahren floss in das Skript ein. Wichtig sei, dass die Gerichte gut schmecken und einfach zuzubereiten sind. „Auch für diejenigen, die glauben, sie können nicht kochen“, sagt sie. Auf den mahnenden Zeigefinger verzichtet sie, denn die Kugel Eis oder das Stück Schokolade seien durchaus erlaubt. Genauso wie Pasta oder Getreide, schließlich produzieren diese das Süße in der Muttermilch, das das Neugeborene bevorzuge.

Zutaten biologisch, saisonal und regional

Bei den Zutaten setzt Tina Mannhardt auf biologisch, saisonal und regional. Regional im Ayurveda? „Leinsamen sind genauso wertvoll wie Chiasamen“, zählt sie auf. Und die von Vitaminen und Mineralstoffen strotzende Goji-Beere vertritt die heimische Johannisbeere, während der Meerrettich zum „Durchputzen“ der Ingwer Deutschlands ist. Freilich lässt sich Importiertes nicht immer vermeiden. Etwa das Kokosöl, das im Sommer kühlend wirkt. Im Winter wiederum wärmt „Ghee“, sagt Mannhardt mit Blick auf die geklärte Butter im bayerischen Krug – frisch zubereitet in der Kochinsel in Wörthsee, in der Mannhardt demnächst Interessierten die Kraft von Ayurveda näher bringen will. Im März hält Mannhardt in der „Beratungsstelle für Natürliche Geburt und Elternsein“ in München einen Fachvortrag.

Eine Ernährungsberatung in Verbindung mit einem Kochkurse bietet sie demnächst im „Netzwerk Geburt und Familie“ in München sowie in Wörthsee an. Mehr Informationen unter www.tina-ayurveda.com oder unter 0151/15 20 54 68 beziehungsweise info@tina-ayurveda.com. (mk)