Kleine Feierstunde für wichtiges Provisorium

Von: Hanna von Prittwitz

Endlich keine Schlammwüste mehr (v.l.): Radverkehrsbeauftragter Daniel Pichlmeier, Landrat Stefan Frey, Anlieger Josef Müller, Monika Müller, Martina Drechsler (Vizelandrätin Fürstenfeldbruck), Franziska Müller und Bürgermeisterin Christel Muggenthal eröffneten gestern Vormittag den neuen Radweg zwischen Etterschlag und Mauern. © Andrea Jaksch

Radwegeinweihung bei Etterschlag: Dort wurde ein Stück Radweg fertiggestellt, eine wichtige Verbindung nach Mauern im Landkreis Fürstenfeldbruck.

Etterschlag - Lange mussten sich Radfahrer durch ziemlichen Batz kämpfen, wenn sie die STA 1 auf dem Weg von Etterschlag nach Mauern im Landkreis Fürstenfeldbruck umfahren wollten. Denn dort haben Radler wenig zu melden. Also lieber in den Matsch. Der ist mittlerweile aber entfernt: Der Landkreis Starnberg hat die etwa 800 Meter vom Einödhof der Familie Müller durch den Wald bis zum Anfang des Radwegs nach Mauern aufkiesen und befestigen lassen.

Zur kleinen Einweihungsfeier am Donnerstag kamen Landrat Stefan Frey, der Radverkehrsbeauftragter des Landkreises, Daniel Pichlmeier, und Wörthsees Bürgermeisterin Christel Muggenthal natürlich mit dem Rad. Und auch die Fürstenfeldbrucker Vizelandrätin Martina Drechsler wurde für eine kleine Einweihungsrunde mit einem Fahrrad ausgerüstet.

Bis der Ausbau in die Tat umgesetzt werden konnte, mussten viele Jahre vergehen. Heute sind auch Irritationen zwischen der Gemeinde Wörthsee und der Familie Müller, die am Radweg ihren Hof hat, längst ausgeräumt. Josef Müller bedankte sich bei der Feierstunde auch dafür, dass der Landkreis „uns aus der Haftung genommen hat“.

Frey freut sich sehr über den Radweg, der wichtiger Bestandteil des Alltagsroutennetzes ist und die Landkreise Starnberg und Fürstenfeldbruck verbindet. „Es ist nicht die asphaltierte Piste“, sagte er zugleich. Das sei aber auch nicht sein Bestreben – mit Blick auf Versiegelung und Grunderwerb. „Außerdem: Nichts hält länger als ein Provisorium.“ Für einen Radweg entlang der STA 1 müsste die Straße begradigt und ausgebaut werden. „Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist.“ Im Gespräch ist der Ausbau freilich nach wie vor. Martina Drechsler sprach von einer wichtigen Übergangslösung für Radfahrer, deren Umsetzung bis zu 20 Jahre gedauert habe.

Christel Muggenthal war vor allem froh über die Beschilderung des Radwegs – sie hatte sich schon in dem angrenzenden Waldgebiet streng verfahren. Und sie hakte nochmals nach, was den dauerhaften Bestand des Wegs anging. Dazu Frey: „Ich komme immer mehr in der Realität an. Nachdem der Bau eines Radwegs unfassbar teuer geworden ist, bin ich sicher, dass diese Strecke sehr lange bestehen bleibt.“