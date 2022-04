Kunstaktion auf dem Rathausplatz

Teilen

Bei der Kunstaktion für Kinder und Jugendliche in Wörthsee geht es auch um Graffiti, wie dieses hier an einer Münchner Hauswand. Auch junge Geflüchtete aus der Ukraine sind willkommen. © sven hoppe/dpa

Die Kinder und Jugendlichen haben unter der Pandemie gelitten, vor allem die gemeinsame Kreativität sei zu kurz gekommen, findet die Gemeinde Wörthsee. Deshalb will die Kommune „mit ihren kreativen Mitstreitern ein Zeichen setzen“, kündigt das Rathaus in einer aktuellen Pressemitteilung an.

Steinebach - Gemeinsam mit Kreativen am Ort lädt die Gemeinde für Samstag, 30. April, von 14 bis 18 Uhr zu einem Kunstaktionstag auf dem Rathausplatz in Steinebach ein. Einen ganzen Nachmittag lang sollen die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit erhalten, unter Anleitung an ganz unterschiedlichen Stationen nach Herzenslust zu werkeln, zu malen, sprayen, hämmern und kleben. Neben dem Kinderkünstlerstudio Kiks, dem Skulpturenweg Wörthsee sowie den Kunstfreunden Wörthsee beteiligen sich auch Jugendliche an der Veranstaltung, um ihre Graffiti- und Stencil-Kunst zu vermitteln.

„Es wird außerdem ein großes Gemeinschaftsprojekt aus Holz geben, bei dem alle mitmachen können“, verrät Kulturreferentin Juliane Seeliger-von Gemmingen. Die Fertigung der Holzbestandteile werde bereits von einer ortsansässigen Schreinerei großzügig unterstützt. Die Teilnahme an der Veranstaltung soll für alle Kinder und Jugendliche möglich sein, das Materialgeld beträgt daher lediglich 5 Euro. „Auch die ukrainischen Gäste sollen sich angesprochen fühlen, denn wie bei der Musik gibt es auch bei Kunst eigentlich keine Sprachbarrieren“, so Seeliger-von Gemmingen.

Ein Teil der Materialien soll durch Mittel des Kulturbudgets der Gemeinde finanziert werden. Für den Kauf von Materialien (Farben, Leinwände, Baumwolltaschen, Pinsel und ähnliches bittet die Initiative zusätzlich um Spenden. Alle Sponsoren würden, falls sie es wünschten, bekannt gegeben. „Und sie erhalten an dem Tag auch ein originales Kunstwerk der Kids“, so Seeliger-von Gemmingen. Auch Spendenbescheinigungen würden ausgestellt. Weitere Informationen dazu gibt es per Mail an kultur@woerthsee.de. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder und Jugendliche von etwa 5 bis 20 Jahren.