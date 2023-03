Langes Warten auf Wasserwacht-Neubau

Von: Hanna von Prittwitz

Das Gebäude der Wasserwacht-Ortsgruppe Wörthsee in Steinebach: Für einen Neubau liegt seit Januar 2021 ein von der Gemeinde bewilligter Bauantrag vor. Der Baubeginn hängt am Ja des BRK-Präsidiums. © hvp

Der Jubel bei den Ehrenamtlichen der BRK-Wasserwacht-Ortsgruppe Wörthsee war groß, als Wörthsees Gemeinderäte im Januar 2021 den Bauantrag für ein neues Gebäude in Steinebach bewilligten. BRK-Kreisgeschäftsführer Jan Lang ist zuversichtlich, dass es mit dem Bau im Herbst nun auch endlich losgehen kann.

Steinebach – Als der Bauantrag im Januar 2021 im Gemeinderat Wörthsee auf dem Tisch lag, währte die Debatte um ein neues Gebäude schon vier Jahre. Grundstücke wurden sondiert, Pläne vorgelegt und abgelehnt. Zwischenzeitlich stand ein Neubau der Station im Erholungsgebiet Oberndorf zur Diskussion, diese ist mittlerweile abgerissen. Als der Gemeinderat Wörthsee schließlich den Bauantrag für Steinebach bewilligte, fiel den Ehrenamtlichen ein Stein vom Herzen. Seither jedoch warten sie. Jan Lang, BRK-Kreisgeschäftsführer, machte gestern Hoffnung: „Es fehlt nur noch die Genehmigung des BRK-Präsidiums.“ Gemeinsam mit dem Kombigebäude an der Ulrich-Haid-Straße in Seefeld habe das Projekt „Priorität 1“.

Geplant und von der Gemeinde bewilligt ist in Steinebach wie berichtet ein Gebäude mit zwei integrierten Bootsanlegeplätzen, einem breiten Steg samt Leiter, der auch von den Badegästen genutzt werden kann, Lagerräumen und Behindertentoilette im Erdgeschoss sowie einem 50 Quadratmeter großen Gruppenraum im Obergeschoss. Dass die Zeit reif ist für einen Neubau, daran lassen auch die Ausführungen auf der Internetseite der Wasserwacht keine Zweifel: Insgesamt fehlt es an Unterbringungsmöglichkeiten für ein zweites Rettungsboot. Weil das Gebäude in Holzständerbauweise errichtet wurde, ist es nicht isoliert und nicht heizbar. Der Sanitätsraum ist von Schimmel befallen, Rettungsmittel und Einsatzkleidung können nicht trocknen, Ausrüstung und Einsatzmaterial nicht gelagert werden, die sanitären Einrichtungen sind im Winter nicht nutzbar, es fehlen geschlechtergetrennte Sanitäranlagen und Duschen. Aus dem aktuellen Wachraum ist der See nicht einsehbar, es ist kein Platz für Jugendgruppenstunden oder Fortbildungsabende.

Wie Lang gestern berichtete, seien mittlerweile alle Genehmigungen und Prüfungen für den Neubau eingeholt und abgeschlossen. Auch der sogenannte Gestattungsvertrag mit der Gemeinde liege vor, der Gemeinderat müsse darüber nur noch abstimmen. Eine Ausschreibung habe bereits stattgefunden, „die Angebote werden geprüft“. Der Kreistag habe einer Förderung in Höhe von 300 000 Euro zugestimmt, die Gemeinde Wörthsee würde sich mit 160 000 Euro beteiligen, die Gemeinden Inning und Seefeld mit jeweils 30 000 Euro. Insgesamt kostet das neue Gebäude rund 800 000 Euro. Auch wasserrechtlich sei die Baugenehmigung unter Dach und Fach. „Das alles liegt dem Präsidium vor.“ Lang hofft auf eine Zusage im Sommer und spricht auch mit Blick auf das Kombigebäude in Seefeld von „Pilotprojekten , die eine gute Perspektive für die nächsten 40 Jahre“ schaffen sollen. Bei einem Ja des Präsidiums werde das Wasserwachtgebäude im Herbst ausgeräumt und abgebaut. „Wenn alles gut läuft, kann der Neubau zur Saison 2024 in Betrieb genommen werden.“

Für die Ehrenamtlichen sind das gute Nachrichten. Allerdings hatten sie in Hoffnung auf einen früheren Baubeginn schon im vergangenen Herbst das Gebäude ausgeräumt. „Wir werden es für die Saison 2023 noch mal einräumen“, sagte gestern Sprecherin Jule Heuchert. Im Herbst 2023 findet dann hoffentlich der letzte Auszug statt.