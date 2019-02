Hoffnungsschimmer für Pkw-Fahrer

Auf der Lindauer Autobahn beginnen am kommenden Montag die Arbeiten für den Bau von weiteren Höhenkontrollen. Die Anschlussstelle Wörthsee wird in Richtung Lindau gesperrt. Das Beste aber ist: Schon bald will die Autobahndirektion im Sperrungsfall die linke Fahrspur für Pkw öffnen.

Wörthsee – Ein bisschen Zähneknirschen ist schon dabei, wenn Baudirektor Dr. Olaf Weller von der Autobahndirektion Südbayern erklärt, was ab kommende Woche auf der Lindauer Autobahn rund um die Tunnel Etterschlag und Eching stattfindet. „Letztlich ist das alles dem Umstand geschuldet, dass viele Lkw immer noch zu hoch sind“, erklärt er. Ein- bis zweimal pro Woche geht vor beiden Tunneln nichts mehr, weil flatternde Planen und zu hohe Beladung die Höhenkontrollen auslösen (wir berichteten). Dann schalten die Ampeln auf Rot und auch für Autofahrer geht eine Zeit lang nichts mehr. „Dabei sind die Kontrollen schon auf mehr als die erlaubten vier Meter ausgerichtet.“ Und die Tunnel seien 4,50 Meter hoch.

Sei’s drum. Ab Montag bis voraussichtlich Samstag, 2. März, finden vor beiden Tunneln in beiden Fahrtrichtungen Kabel- und Schutzplankenarbeiten, Erdbaumaßnahmen und abschließend der Bau mobiler Höhenkontrollen statt – an insgesamt 50 kleinen Baustellen wird dafür in den nächsten Wochen gearbeitet, betroffen sind auch die Anschlussstellen Greifenberg, Inning und Wörthsee. „Das machen wir alles unter dem laufenden Verkehr – wenn wir die Autobahn sperren könnten, würde das schneller gehen“, sagt Weller.

Die Kosten belaufen sich auf mehr als eine Millionen Euro. Die Autobahnzufahrt Wörthsee in Richtung Lindau bleibt zu, die Abfahrt ist möglich. Der von Etterschlag kommende Verkehr wird über die Umleitung U16 parallel zur A96 zur Anschlussstelle Inning geführt. Auf der Autobahn sollen die Fahrzeuge zwar auf zwei Streifen, aber mit reduzierter Geschwindigkeit von 80 und 60 km/h an den Baustellen vorbeifahren können. Nur nachts, zwischen 20 und 5 Uhr, ist zwischenzeitlich eine einspurige Baustellenführung vorgesehen.

Ziel ist, zu hohe Lkw jeweils an den letzten Anschlussstellen vor den Tunneln auszuleiten. An diesen Anschlussstellen hat die Autobahndirektion zudem Halteflächen asphaltiert für zu hohe Lkw, die dort vor der Auffahrt auf die Autobahn gestoppt werden sollen. „Auf der Rampe wird gemessen, dann fährt der Lkw gleich gar nicht weiter“, erklärt Weller. Gemessen wird in allen Fällen mit sogenannten Seitenaufstellern, die entsprechend nicht nur entlang der Autobahn, sondern auch an den Anschlussstellen installiert werden. „Das ist keine gängige Methode, aber das letzte Mittel, um große Staus vor den Tunneln zu vermeiden“, sagt Weller. Er hofft, dass die Anlagen im Frühsommer in Betrieb genommen werden können. Und sieht keine Alternative: „Denn auch flatternde Planen können große Schäden verursachen und zu einer Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer werden.“

Bis das System greift, probiert die Autobahndirektion noch etwas anderes aus, um die gestressten Autofahrer zu entlasten: „Wir planen, die linke Spur für Pkw freizumachen, auch wenn die Höhenkontrolle ausgelöst wurde“, kündigt Weller an. Das gab’s noch nie in Südbayern und soll noch im Februar realisiert werden.