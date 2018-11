Mann vermisst, Suche auch im Wörthsee

Ein 74-jähriger Mann aus dem Landkreis Starnberg wird seit Sonntagmittag vermisst. Ein Hubschrauber kreiste aus diesem Grund lange über dem Wörthsee.

Steinebach – Polizei, Hubschrauber, Wasserwacht und Taucher haben gestern bis in die Abendstunden im und am Wörthsee nach einem Vermissten gesucht. Wie die Polizei berichtete, hatte eine Frau aus dem Landkreis Starnberg ihren 74-jährigen Lebensgefährten gegen 13 Uhr als vermisst gemeldet. Gesehen hatte sie den Mann zuletzt am Vorabend. Die Suche konzentriert sich auf den Wörthsee, da es private Verbindungen zu einem Seegrundstück gibt. Ein Hubschrauber war mit Wärmebildkamera vor Ort. Die Suche wurde am Abend ergebnislos abgebrochen.

