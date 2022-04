Max Mirlachs Spindel wächst aus der Wiese

Von: Hanna von Prittwitz

Neue Attraktion am Badeplatz Birkenweg in Wörthsee: die „Spindel“ des Künstlers Max Mirlach. Der Rotary Club Wörthsee hat das fast fünfeinhalb Meter hohe Kunstwerk gesponsert. Bei der Einweihung waren (v.l.) Max Mirlach, Johannes Engelmeier, Kulturreferentin Juliane Seeliger von Gemmingen und Rotary-Präsident Andreas Stipp dabei. © dagmar rutt

Der Skulpturenweg am Wörthsee ist um ein Kunstwerk reicher: Seit wenigen Tagen steht am Birkenweg in Steinebach die fast fünfeinhalb Meter hohe Edelstahl-Spindel des Raistinger Künstlers Max Mirlach.

Steinebach - Die Spindel ist das 16. Objekt des Wörthseer Skulpturenwegs am See, mit dem eine Initiative aus Wörthseern vor drei Jahren begann (wir berichteten).

Gespendet hat die Spindel der Rotary Club Wörthsee.

Die Spindel besteht aus 15 glänzenden Metallbögen, die quasi „aus der Wiese herauswachsend“ zu einer Spindel gespannt sind. „Die Spindel ist ein Volumen aus Luft, umschlossen von dreidimensionalen Linien, die ihm die Form geben“, erklärt Mirlach. Das Projekt habe sich über einige Jahre hinweg entwickelt. „Die erste Form entstand bereits als Schmuckobjekt, dann bald darauf in größerer Dimension aus farbig gebeiztem Holz schwebend wurde sie im Haus der Kunst in München aufgehängt“, erklärt Mirlach. „In Steinebach entstand nun die endgültig angestrebte Version aus Edelstahl mit 5,4 Metern Höhe“, so der Künstler. Die einzelnen Edelstahl-Bögen seien flexibel und leicht beweglich miteinander verbunden. „Im Grunde steht jeder Bogen unabhängig von den anderen da und hat bei Wind seine eigene Bewegung.“

„Wir freuen uns sehr, für den Skulpturenweg am Wörthsee einen wichtigen Beitrag zu leisten“, sagte Rotary-Präsident Andreas Stipp bei der Einweihung. Der Club rechnet damit, dass die Spindel künftig ein beliebtes Fotomotiv wird – so direkt am idyllischen Seeufer. „Der Skulpturenweg am Wörthsee ist einzigartig. Er wird von der Gemeinde unterstützt und erfährt viel Zuspruch“, freute sich Kulturreferentin Julia Seeliger von Gemmingen, die gemeinsam mit Johannes Englmair bei der Aufstellung dabei war. hvp