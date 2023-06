Mehr Außenplätze beim Kirchenwirt

Von: Hanna von Prittwitz

60 statt 20 Plätze auf der Freischankfläche: der Kirchenwirt in Steinebach. © aj

Am Kirchenwirt in Steinebach sollen statt der 20 geplanten Plätze im Außenbereich in Zukunft 60 Menschen Platz haben. Außerdem verabschiedeten die Räte die Richtlinien für die Wohnungsvergabe der Appartements rund um die Wirtschaft.

Steinebach – Da haben potenzielle Interessenten für den Betrieb des Kirchenwirts wohl gleich Forderungen aufgemacht: In der Sitzung am Mittwoch lag Wörthsees Räten ein Antrag auf Änderung der Freischankfläche und entsprechende Überarbeitung des Lärmschutzgutachtens vor. „Wir finden keinen, der mit 20 Plätzen mit den anderen im Ort konkurrieren möchte“, erklärte Bürgermeisterin Christel Muggenthal. Für eine Wirtschaftlichkeit in den Sommermonaten seien wohl nur 60 Plätze konkurrenzfähig. Dass das möglich ist, das hat die Gemeinde überprüft. Dennoch war nun eine Ermächtigung durch den Gemeinderat nötig, ein neues Lärmgutachten erstellen zu lassen.

Im Grunde hatte dagegen niemand etwas einzuwenden. Kurz überlegten die Räte, ob sich die Freischankfläche neben dem Wirt noch verschieben lasse. Doch bewirtet wird ohnehin nur im öffentlichen, dem Wirt zugehörigen Bereich. Und die zukünftigen Mieter werden in ihren Verträgen darauf aufmerksam gemacht, dass Trubel in der Wirtschaft und im Zusammenhang mit dem geplanten Veranstaltungsraum, keine Mietminderung erlauben. Im Gespräch mit dem Starnberger Merkur berichtete Muggenthal gestern, dass es derzeit drei ernsthafte Interessenten für die Pacht gebe. „Die Gespräche laufen.“ Mit Ärger wegen der höheren Zahl an Sitzplätzen im Außenbereich rechnet sie nicht. Kleiner als früher bleibt die Platzzahl ohnehin: Im Alten Biergarten hatten einst mehr als 200 Menschen Platz. „Und Parkplätze gab es immer schon zu wenige.“

Einstimmig beschlossen die Gemeinderäte zudem die Vergaberichtlinien für die Vermietung der insgesamt 19 neuen Wohnungen rund um den Wirt und im Wirtsgebäude. Wie berichtet, haben sich mehr als 60 Menschen bereits für die Wohnungen beworben. Alle erhalten nun ein Anschreiben mit einem Antragsformular. Abgefragt werden Dringlichkeit, aber auch soziales Engagement in der Gemeinde. Wie berichtet, sollen die Wohnungen an Personen aus dem Ort oder mit einem besonderen Bezug zur Gemeinde vergeben werden. Dafür hat ein Arbeitskreis ein Punktesystem ausgearbeitet, die das Gremium am Mittwoch verabschiedete. Berufe im sozialen Bereich, ein Arbeitsplatz in Wörthsee sowie aktive Mitgliedschaft in Vereinen, Nachbarschaftshilfe, BRK oder Feuerwehr spielen dabei eine Rolle. Und auch die Länge der Ortszugehörigkeit. Die Gemeinde geht bei den Wohnungen, die zwischen 32 und 116 Quadratmeter groß sind, von einer Kaltmiete von 13,50 Euro pro Quadratmeter aus.