Mehr Kommunikation und ein Antrag

Von: Hanna von Prittwitz

Volles Haus bei der Infoveranstaltung (v.l.): Organisatorin Doja Muggenthaler, Grünen-Landtagsabgeordneter Dr. Markus Büchler, Bürgermeisterin Christel Muggenthal, Martin Held vom ADFC und Moderatorin Dietlind Klemm. © Andrea jaksch

Rund 70 Bürgerinnen und Bürger haben in der Gemeinde Wörthsee eine Veranstaltung zum Thema Verkehr besucht.

Steinebach - Doja Muggenthaler strahlte: Die Sprecherin der Initiative „Wörthsee für Artenvielfalt“ hatte gemeinsam mit weiteren Mitstreitern erst eine Umfrage zum Thema Verkehr (wir berichteten) und in Folge am Dienstag die Informationsveranstaltung „Weniger Tempo – Mehr Lebensqualität“ im Sitzungssaal des Rathauses organisiert. Rund 70 Menschen nahmen daran teil.

Muggenthalers Fazit: Der Ermessensspielraum mit Blick auf das Verkehrsrecht ist größer als gedacht. Die Kommunikation zwischen allen Beteiligten, auch zwischen Gemeinde und Bürgern, ist ausbaufähig. „Und eine gute Zusammenarbeit kann dazu führen, die Behörden zu überzeugen.“

Zu den Diskussionsteilnehmern zählten Bürgermeisterin Christel Muggenthal, der Grünen-Landtagsabgeordnete und Sprecher für Mobilität, Dr. Markus Büchler, sowie Martin Held vom ADFC. Die Moderation übernahm die Journalistin Dietlind Klemm. Die Richtung war vorgegeben: Alle sind für eine Verkehrsberuhigung. Das war auch der Tenor der Umfrageergebnisse – neben Zebrastreifen, die vor allem der Seniorenbeirat wünscht. Held vom ADFC kennt sich mit den Ermessensspielräumen auch bei den Behörden aus und sprach von einer „Denkwende“ mit Blick auf Tempo 30. Er sei oft in Baden-Württemberg unterwegs – dort gelte in den Orten fast überall jetzt schon Tempo 30, sagte er. Und er machte der Bürgermeisterin Mut, restriktiver vorzugehen. Büchler, selbst einst Gemeinderat in Oberschleißheim, informierte über die rechtliche Lage, die sich langsam ändere. Und er erläuterte die „Vision Zero“, also „null Verkehrstote als Ziel grüner Verkehrspolitik“.

Christel Muggenthal konnte sich eine einheitliche Lösung für die Gemeinde vorstellen, wie zum Beispiel Tempo 30 und rechts vor links. Denkbar sei auch, dass die Gemeinde die Wünsche der Bürger abfrage. „Das ist aber Entscheidung des Gemeinderats.“ Dass der Verkehr die Nerven der Menschen zunehmend strapaziert, zeigte ein Beitrag einer jungen Mutter aus Waldbrunn: „Ehe meine Kinder hier totgefahren werden, bringe ich sie lieber mit dem Auto zu Kita und Schule.“

Luft nach oben gibt es offensichtlich bei der Kommunikation. Auf eine Rundmail zur Umfrage habe „die Mehrheit des Gemeinderats nicht reagiert“, sagte Doja Muggenthaler enttäuscht. Auch an dem Abend waren nur zwei Gemeinderäte anwesende. Möglicherweise sind die Fronten nach dem Bürgerbegehren zum Supermarkt an der Straße Zum Kuckusheim nach wie vor leicht verhärtet. „Aber das sind Dinge, über die man reden kann“, findet die Bürgermeisterin.

Sie fand es allerdings irritierend, dass sich Bürger darüber beklagten, über Sitzungstermine nicht informiert zu werden. „Die Termine werden auf der Internetseite und in den Zeitungen angekündigt.“ Auch Intransparenz wurde ihr vorgeworfen. „Das war kein Spaß“, bilanzierte sie nach der Veranstaltung. Und erinnerte an das enorme Programm, das die Gemeinde auch ohne Verkehr schon zu bewältigen habe in diesen Zeiten.

Es herrscht also Gesprächsbedarf, da waren sich alle einig. Muggenthaler und ihre Mitstreiter wollen nun den Beitritt der Gemeinde zu der Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ beantragen. Außerdem sollen die Gemeinderatssitzungen verstärkt besucht werden. „Das würde mich freuen“, sagte Bürgermeisterin Muggenthal.

