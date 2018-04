Mysteriöser Übergriff beim Spargelkauf - Transporter mit Schweizer Kennzeichen gesucht

Was ist denn bloß in diesen Mann gefahren? Die Polizei Herrsching sucht einen Mann, der in Etterschlag eine Frau attackiert hat.

Etterschlag - Eine 59-jährige Frau aus dem Landkreis ist am Freitag von einem Unbekannten angegriffen worden. Sie war gegen 10.30 Uhr bei einem Spargelhäuschen an der Inninger Straße in Etterschlag und wollte gerade einkaufen, als sie aus heiterem Himmel von einem Mann attackiert wurde, der sein Auto dort geparkt hatte. Er schlug auf das Auto der Frau ein, beleidigte sie und griff sie auch körperlich an, so die Polizei. Nach dem Übergriff entfernte er sich – wohin, ist unbekannt. Er war in Begleitung einer Frau und nutzte einen Kleintransporter mit Schweizer Kennzeichen aus Graubünden (GR). Er ist etwa 60 bis 70 Jahre alt, von großer, kräftiger Statur und sprach mit bairischem Akzent. Seine Begleiterin sprach Schweizer Dialekt. Hinweise an Telefon (0 81 52) 9 30 20.