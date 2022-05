Nachbarschaftshilfe plant Jubiläumsfeier zum 50. Bestehen

Von: Laura Forster

Freuen sich über die erste Jahreshauptversammlung seit der Pandemie: der Vorstand der Nachbarschaftshilfe Wörthsee (v.l.) Gundi Kögel, Petra Grabmaier, Christiane Schmalz, Sybille Siersch, Angelika Rothenanger, Vorsitzende Maria Rita Heßmann und Barbara Berg-Schlosser. © Andrea jaksch

Die vergangenen zwei Jahre musste die Nachbarschaftshilfe Wörthsee ihre Hauptversammlung coronabedingt kurzfristig absagen. Am Freitag fand zum ersten Mal wieder ein Treffen statt. Neben der Neuwahl des Vorstands stand ein Bericht der Vorsitzenden Maria Rita Heßmann auf der Tagesordnung.

Wörthsee – Rund 50 Mitglieder haben sich am vergangenen Freitag zur Jahreshauptversammlung der Nachbarschaftshilfe Wörthsee in den Räumen des Vereins am Teilsrain versammelt. „Mit so viel Ansturm habe ich, ehrlich gesagt gar nicht gerechnet“, sagt Maria Rita Heßmann im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Ich war total positiv überrascht, die Stimmung im Saal war super.“ Nach coronabedingter zweijähriger Pause hatte die Vorsitzende des Vereins die 511 Mitglieder wieder zu dem gemeinsamen Treffen geladen. „Es hat einfach etwas gefehlt“, sagt Heßmann über die Corona-Zeit.

Rund eine Stunde lang berichteten Heßmann und ihre Vorstandskollegen über die Arbeit der vergangenen zwei Jahre. Die größten Standbeine des Vereins sind die ambulante Pflege und Tagespflege. Etwa 55 Einsätze täglich bewältigten zwölf Fachkräfte im ambulanten Pflegedienst, die neun Mitarbeiterinnen der Tagespflege kümmern sich im Schnitt um neun Gäste pro Tag. Die Aufgaben reichen von Hilfe bei der Körperpflege über Betreuungsangebote, Durchführung von Kompressionstherapien, Medikamentenmanagement, medizinische Versorgung von Diabetes-Patienten, Wundversorgung bis hin zur palliativen Versorgung daheim. „In der Tagespflege sind ab sofort wieder Neuanmeldungen möglich“, sagt Heßmann.

Nachbarschaftshilfe Wörthsee 2021 zum ersten Mal seit Jahren im Defizit

Einfach sei die Pandemiezeit für den Verein nicht gewesen. „Wir haben zwar alles gut überstanden, aber finanziell haben sich die vielen Extra-Ausgaben zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen schon bemerkbar gemacht“, sagt die Vorsitzende. Während die Nachbarschaftshilfe 2019 und 2020 noch einen Überschuss von mehr als 20 000 Euro verbuchen konnte, kam der Verein im vergangenen Jahr auf ein Defizit von rund 50 000 Euro. „Die Löhne in der Pflege sowie die Kosten für Pflegemittel sind 2021 deutlich gestiegen“, sagt Heßmann. „Wir sind froh, wenn nun wieder etwas Normalität herrscht – und das hoffentlich auch so bleibt.“

Trotz erschwerter Bedingungen hat die Nachbarschaftshilfe Wörthsee einen Großteil des Erwachsenenangebots während der Corona-Zeit aufrechterhalten können. Neben dem monatlichen Kinobesuch im Breitwandkino in Seefeld organisierten Heßmann und ihr Team weiterhin das Erzählcafé, bei dem geredet, gelacht, gesungen und Kuchen gegessen wird. Auch für die Kinder der Gemeinde hat der Verein in den vergangenen Jahren einiges auf die Beine gestellt, darunter Ferienprogramme, Kinderkleiderflohmärkte, betreute Spielgruppen und die Mittagsbetreuung der Grundschüler.

2022 feiert Nachbarschaftshilfe 50. Jubiläum - Feier geplant

2022 ist für die Nachbarschaftshilfe ein ganz besonderes Jahr. Der Verein feiert nämlich 50. Jubiläum. „Am 3. Oktober planen wir verschiedene Festivitäten für das ganze Dorf. Genaueres ist noch nicht klar“, sagt Maria Rita Heßmann, die schon seit zehn Jahren Vorsitzende der NBH ist und vergangenen Freitag von den anwesenden Mitgliedern im Amt bestätigt wurde. Ebenso wurden Petra Grabmaier als stellvertretende Vorsitzende und Geschäftsführerin, Christiane Schmalz als Kassenwart, Barbara Berg-Schlosser als stellvertretende Schriftführerin, Angelika Rothenanger als Beisitzerin und Sybille Siersch als Beisitzerin wiedergewählt. Das Amt des Kassenprüfers wurde erstmals Marie-Luise Fritsch übertragen. lf