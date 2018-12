Nacht-Sperrung der Auffahrtenan der A 96

Von 3. bis 8. Dezember ist die A96 an den Anschlussstellen Inning und Wörthsee nachts zeitweise gesperrt.

Etterschlag – An den Anschlussstellen Inning und Wörthsee finden von kommenden Montag bis Samstag, 3. bis 8. Dezember, Schutzplankenarbeiten statt. Zur Reduzierung von Tunnelsperrungen infolge der Höhenkontrollauslösungen im Bereich Eching und Etterschlag werden derzeit zusätzliche Maßnahmen vorbereitet. Zum Beispiel sollen mobile Höhenkontrollen an den Anschlussstellen Inning und Wörthsee aufgestellt werden. Zuvor müssen aber die Schutzplankensysteme angepasst werden. Zur Durchführung dieser Arbeiten müssen diese Anschlussstellen zeitweise nachts gesperrt werden. In Fahrtrichtung München werden die Sperrungen ab 19 Uhr eingerichtet und spätestens um 5.30 Uhr wieder freigegeben, in Fahrtrichtung Lindau ab 20 Uhr bis spätestens 6 Uhr.