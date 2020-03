Netto 2, 4 Millionen Euro mehr Schulden: Kanal und Kinderhaus als Kostenbringer

Haushalt der Gemeinde Wörhtsee

Der Haushalt der Gemeinde Wörthsee für das laufende Jahr ist in trockenen Tüchern. Der Gemeinderat stimmte am Mittwochabend Finanz-, Stellen- und Haushaltsplan aus der Feder von Kämmerer Thomas Dischner mit breiter Mehrheit zu – und damit auch einer Kreditaufnahme in Höhe von drei Millionen Euro.