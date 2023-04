Neubau der Wasserwacht-Station am Wörthsee bleibt ein Traum

Treue und engagierte Mitglieder: Mehr als 50 Ehrenamtliche der Wasserwacht Wörthsee freuten sich am Montagabend bei der Jahreshauptversammlung über Auszeichnungen. © Andrea jaksch

Heiß ersehnt und nun doch auf Eis gelegt: Der Neubau der Wasserwacht-Station in Steinebach bleibt vorerst ein Traum. Obwohl seitens der Gemeinde alle Zeichen auf Baustart stehen, gab es bei der Jahreshauptversammlung der Wasserwacht-Ortsgruppe kein grünes Licht seitens des BRK-Präsidiums.

Steinebach – Michael Kuffer, Vorsitzender des BRK-Kreisverbands Starnberg, machte es spannend. Bis zum Ende der gut dreistündigen Jahreshauptversammlung der Wasserwacht-Ortsgruppe Wörthsee in Steinebach am Montagabend im Augustiner warteten die vielen Gäste auf das ersehnte Statement des BRK-Präsidiums zur Wachstation. „Auf Kreisebene haben wir eine Taskforce gebildet, die das Thema bearbeitet. Das ist ein Prozess, durch den wir gerade gehen, ein wahnsinnig dickes Brett“, ließ Kuffer wissen und sprach von Hunderten Antragsunterlagen, die noch durch die bürokratische Maschinerie müssten. Die Hoffnung auf ein neues Gebäude wollte Kuffer den Wasserwachtlern allerdings nicht nehmen. „Ich glaube, wir werden es miteinander schaffen“, sagte der BRK-Vorsitzende. Auf ein definitives „Ob“ oder ein „Wann“ wollte sich Kuffer nicht festlegen.

Für die unermüdlichen Wörthseer Wasserwachtler zweifelsohne ein Schlag in die Magengrube. Das alte Steinebacher Wasserwachtgebäude ist überfällig und müsste dringend durch ein neues ersetzt werden. Viel zu klein, nicht isoliert und vom Schimmel befallen, berichtet Christoph Aumiller, Vorsitzender der Wasserwacht Wörthsee, mit Sorge. In der Küche schimmelten sogar Geschirr und Besteck, und es gibt kaum Platz für Mensch und Material. Die knapp 20 Quadratmeter große Küche ist zugleich Wachraum und Jugendraum. Kein Wunder also, dass die 50 Köpfe starke Jugend seit Jahren zum Vagabundieren gezwungen ist. Seit die Gemeinde Wörthsee im Januar 2021 den Neubau eines zweistöckigen Gebäudes für die Wasserwacht bewilligte, macht sich Jan Lang, Kreisgeschäftsführer des BRK Starnberg, berechtigte Hoffnungen auf einen baldigen Spatenstich. Gut 900 000 Euro soll das neue Wasserwachtgebäude kosten, gut über die Hälfte des Geldes sind durch Fördermittel finanzierbar.

In Wasserwacht-Neubau wäre genug Platz für Schutzausrüstung

Auch Christoph Aumiller betonte am Montag im prall gefüllten Saal des Augustiners: „Wir hätten mit einem Neubau dann endlich Platz für die persönliche Schutzausrüstung. Heute hat fast jedes Mitglied seine eigenen Klamotten und den Neoprenanzug. Und endlich hätten wir von drinnen einen Blick auf den See und könnten Erste-Hilfe-Kurse anbieten.“

Ihre gute Laune und Tatkraft wollen sich die Wörthseer Wasseretter indes nicht verderben lassen. Immerhin punkten sie seit zehn Jahren mit der landkreisweit größten Jugendgruppe, müssen bei Schwelle 50 sogar einen Aufnahmestopp für Kinder verhängen und strichen in 2019 den dritten Platz des Bürgerpreises des Bayerischen Landtages ein.

Aumiller geleitete am Montag im Schnelldurchlauf durch die letzten drei Jahre, denn seit Pandemieende konnte erstmals wieder eine Jahreshauptversammlung stattfinden. 146 Einsätze hat die junge Truppe seit 2019 absolviert. Vom anaphylaktischen Schock nach Wespenstich bis zur Reanimation lebloser Personen, Vermisstensuchen oder dem Abschleppen in Not geratener Segler war jede Menge Abwechslung geboten. Besonders glücklich ist Aumiller über die Wiederbelebung eines Subpaddlers in Oberndorf. Im September 2019 konnte der Mann erfolgreich reanimiert werden. „Die meisten Reanimationen gehen leider übel aus. Das ist selten für uns, dass man weiß, warum man da ist“, so Aumiller. Ein Einsatzhoch gab es am Wörthsee im Corona-Sommer 2020. Statt durchschnittlich 30 waren es 52. Der BR sendete zum angespannten Arbeitsalltag der Wasserwacht den Beitrag „Landunter See – Andrang am Wörthsee“. Jule Heuchert, Vizevorsitzende und Pressebeauftragte, freute sich über die breite Außenwirkung ihrer Mannschaft: So drehte auch München TV („Heimatgeschichten“) eine Reportage über die Rettungsübungen der Jugend.

Ausbildung wird in der aktuell rund 200 Köpfe starken Truppe großgeschrieben. Derzeit zählt die Ortsgruppe vier neue Bootsführer, neun neue Wasserretter sowie 15 Rettungsschwimmer. „Es geht bergauf. Unsere Ortsgruppe wächst. Wir sind extrem stolz auf unsere Jugend – klasse, dass es Euch gibt“, sagte Aumiller.

Geehrte und Ausgezeichnete der Wasserwacht Wörthsee

Mit Ehrungen war die Wörthseer Wasserwacht bei ihrer Jahresversammlung am Montagabend großzügig – auch, weil sie immer mehr wächst. 80 Prozent der Mannschaft wurden ausgezeichnet. Die Wasserwacht-Medaille in Bronze wurde verliehen an Sebastian Helmrich (ehemalig Kassier bis 2021), Nicolas Hrycenko (ehemaliger Vorsitzender und Jugendleitung bei Wasserwacht Grafrath) und Benedikt Schweickhardt (Technischer Leiter).



Die Wasserwacht-Medaille in Silber wurde Leonie Bonauer (ehemalige Jugendleitung bis 2021) und Witiko Unger (ehemalig Kassier und stellvertretender Technischer Leiter bis 2021) zuteil. Die BRK-Ehrennadel in Silber ging an Manuel Bolkart (ehemaliger Technischer Leiter bis 2021), Jule Heuchert (stellvertretende Vorsitzende) und Valentina Kaplaner (stellvertretende Vorsitzende). Christoph Aumiller erhielt die BRK-Ehrennadel in Gold. Das Ehrenzeichen am Bande für 25 Jahre Treue zur Wasserwacht wurde an Dominik Hölzl verliehen.

Nilda Frangos