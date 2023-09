Neuer Edeka neben Schotterfläche

Von: Hanna von Prittwitz

So sollte es am Teilsrain eines Tages aussehen. Bisher gibt es die Planungen aber nur auf Papier. © hirner und riehl

In Steinebach hat der neue Edeka-Supermarkt eröffnet. Nebendran allerdings befindet sich vorerst statt eines genossenschaftlichen Wohnprojekts eine Schotterfläche.

Steinebach – In Feierlaune waren am Donnerstag die Betreiber des neuen Edeka nahe des Teilsrains in Steinebach: Sie eröffneten den neuen Einkaufsmarkt an der Straße Zum Kuckucksheim. Pächterin ist Anna Wild. Die angrenzende Fläche am Teilsrain liegt dagegen nach wie vor brach. Und es gibt auch keine positiven Neuigkeiten dazu.

Wie berichtet, soll auf der Fläche ein genossenschaftliches Wohnprojekt entstehen. Federführend ist die Wohnbaugenossenschaft Wogeno aus München, seit 2017 sind Gemeinde und Wogeno mit dem Projekt befasst. Im Frühjahr bearbeiteten die Gemeinderäte zwar weiter den Bebauungsplan für das Areal, dessen Aufstellung sie im Herbst 2022 beschlossen hatten. Der Wogeno jedoch sind über die lange Zeit die Kosten davongelaufen. Auf eine Anfrage des Starnberger Merkur zur aktuellen Situation antwortete Geschäftsführer Thomas Kremer gestern schriftlich: „Der Stand ist nach wie vor unverändert: Die Wogeno kann zur Zeit das Projekt alleine aus wirtschaftlichen Gründen nicht stemmen (Baukosten, Zinsen, fehlende Förderungen), und wir sind auf der Suche nach Projektpartnern, damit die Wohnbebauung noch zeitnah realisiert werden kann.“

Ein Architektenwettbewerb, ein Bürgerentscheid gegen den Supermarkt und dafür erforderliche Baumfällungen, ein in Arbeit befindlicher Bebauungsplan – mit dem Vorzeigeprojekt ging viel Aufwand einher. Heute steht der Supermarkt, die Wohnungen auf seinem Dach sind vermietet. Nur der genossenschaftliche Wohnungsbau ist auf der Strecke geblieben. Der Internetseite des Vereins „Wohnen am Teilsrain“, der sich 2020 eigens für das Projekt gegründet hatte, ist zu entnehmen, dass die Bewohnergruppe aktuell geschlossen ist und aufgrund der Projektsituation keine neuen Mitglieder mehr aufgenommen werden. „Nach Abschluss der Vorverträge (ca. Ende 2023) werden dann die restlichen Wohnungen vergeben“, heißt es dort.

In der Gemeinderatssitzung im Oktober 2022 hatte Kremer eingeräumt, dass die Baukosten für die einst geplanten 60 Wohnungen von 2400 Euro pro Quadratmeter auf 3500 Euro gestiegen seien, entsprechend sei von 27 Millionen Euro Gesamtkosten und Mietkosten von 16 Euro pro Quadratmeter auszugehen. „Das ist zu hoch für Mitglieder einer Wohnungsbaugenossenschaft“, sagte er damals und hoffte noch auf einen Spatenstich im September 2023.

Bürgermeisterin Christel Muggenthal bedauerte gestern, dass sich neben dem „architektonisch sehr geglückten Supermarktgebäude“ nun eine leere Schotterfläche befinde. Nach wie vor setze sie auf die Wogeno. „Aber wir sind auch offen für andere Partner. Denn wir wollen dort auf jeden Fall ein Projekt dieser Art.“

Der neue Edeka-Wild, in dem sich auch eine Filiale der Bäckerei Kasprowicz befindet, ist montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr geöffnet.