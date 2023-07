Neues Leben in alten Toteislöchern

Von: Hanna von Prittwitz

Auf alten Karten zu erkennen: die Toteislöcher bei Etterschlag. © bayerisches vermessungsamt

In einem Biotopverbund von Emmering bis Pähl will die Heinz-Sielmann-Stiftung gemeinsam mit der Margarete-Ammon-Stiftung verschiedene Lebensräume für Tiere und Pflanzen vernetzen. Die Gemeinde Wörthsee ist mit im Boot und hat ihren Segen für die Renaturierung von Toteisflächen bei Etterschlag gegeben.

Etterschlag – Andreas Nemetz ist ursprünglich Landschaftsgärtner. Seit wenigen Monaten leitet er das neue Büro der Heinz-Sielmann-Stiftung in Bad Tölz. In der Gemeinderatssitzung in Wörthsee rannte er mit seiner Projektvorstellung offene Türen ein: Im Verbund mit der Margarete-Ammon-Stiftung will die Heinz-Sielmann-Stiftung einen Biotopverbund realisieren, der von Emmering, Landkreis Fürstenfeldbruck, bis Pähl, Landkreis Weilheim-Schongau, reicht.

Das Problem

Ein hoher Flächenverbrauch und die Intensivierung der Landnutzung durchschneiden und trennen zunehmend wertvolle Lebensräume von Tieren und Pflanzen voneinander. Oftmals entstehen dadurch isolierte Einzelbiotope, die jedoch für das Überleben einzelner Arten am Standort zu klein sind. „Tiere und Pflanzen haben nur erschwert oder gar nicht mehr die Möglichkeit zum genetischen Austausch zwischen den Gebieten. Das Resultat ist die Gefährdung etlicher Lebensgemeinschaften und der Verlust biologischen Vielfalt“, erklärte Wörthsees Umweltreferentin Barbara König-Schmidbauer in der Sitzungsvorlage. Der Stiftungsverbund möchte nun einen großflächigen Biotopverbund schaffen. Es ist längst nicht der erste. Deutschlandweit entwickelte die Sielmann-Stiftung bereits zahlreiche Biotopverbünde, unter anderem am Bodensee in Baden-Württemberg.

Biotopverbund

Mit einem Biotopverbund ist ein Netzwerk aus verschiedenen Lebensräumen gemeint, das Tieren und Pflanzen gesicherte Rückzugsflächen und die wichtigen Wanderrouten ermöglicht. „Amphibien beispielsweise sind aus vielen Gründen gefährdet“, erklärte Andreas Nemetz. Nicht nur Straßenverkehr wäre ein Grund, sondern auch trocken gefallene Gewässer. Wörthsees Bürgermeisterin Christel Muggenthal erinnerte an die Weßlinger Umfahrung. Wie berichtet, wurden dort zwar Durchlässe gebaut und hohe Summen dafür ausgegeben, um den Amphibien ihre Wanderungen in ihre Laichgewässer zu ermöglichen. „Nun finden dort kaum noch Wanderungen statt“, wusste Muggenthal zu berichten. Ein Biotopverbund soll derartiges verhindern.

Das Projekt

Im Vorfeld des Projekts haben sich auf Wörthseer Flur „wertvolle Toteislöcher“ aufgetan, wie Nemetz berichtete. Auf alten Karten sind beispielsweise im Bereich bei Etterschlag drei Löcher zu erkennen, die heute mehr oder weniger verlandet sind. Nemetz trat in der Folge an Reinhard Maier heran, Reptilien- und Amphibienbeauftragter des Landkreises Starnberg. An ihm führt sozusagen kein Weg vorbei, und wohl niemand kennt sich so gut aus wie der 63-jährige Inninger. Maier befasst sich mit dem Thema seit vielen Jahren, verfolgte die Arbeit der Sielmann-Stiftung im badischen. Und war an den Arbeiten bei Ettenhofen, Gemeinde Weßling, beteiligt. Dort hat die Erzdiözese bereits sechs von insgesamt acht einstigen Toteislöchern wieder herstellen lassen (wir berichteten).

Das wird gemacht

Mit einem Moor-Bagger werden die Flächen im Herbst vorsichtig ausgehoben. „Man muss da sehr sensibel vorgehen“, weiß Maier. Wie weit der beauftragte Landschaftsbauer in die Fläche rein kann, „das wissen wir oft erst, wenn die Baggerschaufel mal drinsteckt“. Die Fläche werde nicht entlandet, sondern nur ein Streifen. „Wir schaffen dann eine Vertiefung, in der das Wasser während der Amphibien-Reproduktionszeit stehen bleibt“, erklärt er Denn das sei das große Problem: „Es gibt zu wenige offene Wasserflächen.“

Weitere Projekte

Wie erwähnt, betrifft das Projekt der Stiftungen einen sehr großen Bereich zwischen den Landkreisen Fürstenfeldbruck, Starnberg und Weilheim. Maier und Nemetz verhandeln entsprechend auch mit weiteren Grundbesitzern. „Bei der Gemeinde Wörthsee war das nun sehr unkompliziert. Aber das ist es nicht überall“, sagt Nemetz. Im Gilchinger Gemeindebereich beispielsweise gehört eine Fläche den Bayerischen Staatsforsten, die ein Entgegenkommen aber schon signalisiert haben. Weitere Flächen, auch im Gemeindebereich Wörthsee und Seefeld, befinden sich jedoch in Privatbesitz. „Wir sind in Gesprächen“, sagt Maier. Mittlerweile wüssten die Forstwirte und Waldbesitzer, wie vorgegangen würde, „ich bin da guter Hoffnung“.

Der Gemeinderat

Im Wörthseer Gemeinderat fand der Vortrag von Nemetz viel Wohlwollen. Bedenken hatten die Räte nur wegen möglicher Genehmigungen, aber darum hat sich Nemetz längst gekümmert. Dr. Harald Lossau (FW) sorgte sich um die Nähe zur Lindauer Autobahn. Nemetz deutete an, dass Gespräche und Neuerungen da sehr schwierig wären. „Das sprengt unseren Spielraum“, sagte er. „Wir müssen damit leben, was da ist.“ Florian Tyroller (Grüne) erinnerte an den kiesigen Untergrund im Bereich der einstigen Löcher und daran, dass es im Ort auch die Initiative für Artenvielfalt gibt, die Interesse an einem Kontakt zu Nemetz haben könnte. All dies hat Andreas Nemetz bereits im Blick. „Sie müssen nichts tun“, sagte er abschließend. „Sie müssen uns nur lassen.“