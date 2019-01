Gemeinde sagt Dankeschön

Etwa 100 Gäste haben am traditionellen Neujahrsempfang der Gemeinde Wörthsee teilgenommen.

Steinebach – Der Termin findet jedes Jahr statt, und dennoch war es diesmal eine Premiere: Die Gemeinde Wörthsee hat ihren Neujahresempfang erstmals im Foyer der neuen Grundschule ausgerichtet und nicht, wie sonst üblich, im Sitzungssaal des Rathauses. „Wir probieren das mal aus“, sagte Bürgermeisterin Christel Muggenthal. An die 100 geladene Gäste waren der Einladung der Gemeinde am Donnerstagabend gefolgt, lauschten Muggenthals Ansprache, ließen sich von den „Zwiderwurzn“ musikalisch unterhalten und nutzten die Gelegenheit zum Gespräch.

Vertreten waren alle drei Ortsfeuerwehren, Wasserwacht, Nachbarschaftshilfe, Sport- und Trachtenverein, kurzum das Ehrenamt in all seinen Facetten. „Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen – das ist der Nachteil von so viel Platz hier“, witzelte Muggenthal. In ihrer Begrüßung streifte sie die große Politik von Dieselfahrverbot bis Brexit. Über den vorerst geretteten Siemens-Standort Görlitz spannte sie den Bogen zu der Bedeutung des Ehrenamts. Viele Streitigkeiten würden sich auflösen, „weil es Menschen gibt, die helfen wollen und etwas bewegen wollen, und die gibt es auch bei uns“. Die Gemeinde wäre nicht dieselbe ohne ehrenamtliches Engagement „im kommunalen, sozialen, kulturellen und sportlichen Bereich, ohne die ehrenamtliche Arbeit der Vereine“.

Tatsächlich verfügt die Gemeinde mit ihren knapp 5000 Einwohnern über eine große Zahl an engagierten Menschen. Gundi Gögel und Marita Hessmann von der NBH etwa, Elli Unverdross, die sich um Wörthseer in schwierigen Lebensverhältnissen kümmert. Oder Beate Schnorfeil, die sich für Asylbewerber eingesetzt und dazu beigetragen hat, dass es in Wörthsee am 27. Januar seit Jahren eine Gedenkveranstaltung zum Tag der Opfer des Nationalsozialismus gibt. Manuela Polz und Claudia Hentschel tragen den Förderverein „Walchstadt hilft“. Dazu kommen die Organisatoren des Christkindlmarkts, die Köpfe von „Wohnen am Teilsrain“ und des Dorfladens, der Rotary Club, der Obst- und Gartenbauverein oder auch das Team, das jedes Jahr ehrenamtlich den Wörthseetriathlon stemmt. Sunna Stolle und Walter Fuchs von den Kunstfreunden und dem Konzertverein kümmern sich um die Kultur im Ort. Auch Dr. Albrecht Deyhle, Träger der Bürgermedaille, und Altbürgermeister Hermann Dorbath mit Frau Gerda sowie die Geistlichkeit dürfen nicht fehlen.

Für „erweiterte finanzielle Spielräume“ sorgen unterdessen Unternehmen wie die Firma Soyer, auch dafür dankte Muggenthal. Und freute sich, dass sie mit den Seglern Jonas Schupp und Elena Krupp sowie den Jugend-musiziert-Preisträgerinnen Isabella Luhmer und Paula Häusele den Nachwuchs begrüßen konnte. Dankesworte gingen auch an die Gemeinderäte und ihre Partner, die während zahlloser Sitzungen „weitgehend klaglos auf ihre Lieben verzichten“. Dafür sei dieser Abend da, sagte die Bürgermeisterin: „Dass wir uns wenigstens einmal im Jahr bei Ihnen allen bedanken können.“