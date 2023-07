Perfekter Tag beim Seefest am Wörthsee

Party und Fischerstechen

Ein Seefest wie aus dem Bilderbuch feierten die Donarbichler am Samstagabend am Wörthsee. 16 Mutige stellten sich dem Fischerstechen, der Sieger war ein alter Bekannter.

Steinebach – Es geht nicht schöner: Bei hochsommerlichen Temperaturen und einem Bilderbuch-Sonnenuntergang haben am Samstag hunderte Menschen das Seefest der Donarbichler in Steinebach gefeiert. Gewonnen hat das traditionelle Fischerstechen Thomas Aumiller. Ob es 2024 ein Seefest am Birkenweg geben wird, ist allerdings noch offen.

Veranstaltungen im Freien sind traditionsgemäß im deutschen Sommer immer ein Risiko. So schauten auch die Donarbichler die Tage vorher sorgenvoll auf den Bericht der Meteorologen, der zwar hohe Temperaturen, aber auch Gewitter ankündigte. „Letztlich hat es absolut gepasst“, freute sich zweiter Vorstand Manfred Sperling. Schon um 7 Uhr begannen die Aufbauarbeiten, „da hat es gefühlt bereits 30 Grad gehabt“. Vielleicht trudelten auch wegen der Hitze zu Festbeginn am späten Nachmittag nur zaghaft erste Gäste ein, bis es dann auf einen Schlag rappelvoll war. Bei Steckerlfisch und viel Musik genossen die Menschen den Blick aufs Wasser, manche stellten sich zur Kühlung einfach rein. „Es ist einfach ein richtiges Dorffest, alle sind da, jeder kennt jeden“, schwärmte eine Besucherin.

Für das Fischerstechen war die Liste mit 16 Teilnehmern schnell voll. Unter großem Jubel setzte sich Thomas Aumiller aus Steinebach schließlich gegen seine Konkurrenten durch. Der 25 Jahre alte Zimmerer hatte bereits 2018 das Fischerstechen gewonnen. Erstmals an den Start ging der Student Oliver Kaiser. Der 26-Jährige erwies sich als Naturtalent und wurde Zweiter. Landwirt Florian Aumiller (22) wurde Dritter. Der Bruder des Siegers hatte vergangenes Jahr das Fischerstechen für sich entscheiden können und war als Titelverteidiger angetreten.

Fest 2024 noch offen - wegen eines anderen Festes

Bis in die Nacht feierten die Gäste ausgelassen, tanzten zur Musik von „Die Stürzlhammer“ und genossen die milde Sommernacht. Zuvor hatten die Tanzgruppen des Trachtenvereins ihr Können gezeigt, natürlich alle in der 1988 entworfenen Tracht, die Frauen und Mädchen zum Teil mit dem eigenhändig gefertigten Kranl auf den Köpfen. Als die Sonne dann untergegangen war, folgte noch ein fulminantes Feuerwerk.

Durchschnaufen können die Trachtler nicht so lange, denn nach dem Fischerstechen ist vor den Huosigau-Heimattagen. Diese richtet der Trachtenverein erstmals seit 2009 vom 6. bis zum 9. Juni 2024 aus. „Das ist für uns ein Großereignis, und ein Jahr ist schnell rum“, sagt Sperling. Auf der Wiese am Birkenweg soll das Festzelt stehen, unter anderem findet im Rahmen der Heimattage das Preisplattln um den bayerischen Löwen statt. Weil dazu auch Plattler aus Denver, Colorado, erwartet werden, „ist es fast ein bisschen eine Weltmeisterschaft“, sagt Sperling. Ob es dann im Juli 2024 auch noch das Fischerstechen geben wird, steht noch nicht fest. „Wir haben am Sonntag bis in der Früh um vier aufgeräumt“, erklärt Sperling. Traditionsgemäß säße man dann noch zusammen. „Und da waren wir schon ein bisschen erschöpft und haben überlegt, ob wir uns das alles wieder antun, vor allem, wenn die Heimattage dazu kommen.“ Am nächsten Tag sehe die Sache anders aus: „Da freuen wir uns einfach nur darüber, dass es ein großartiges Seefest war und es das auch nächstes Jahr wieder geben muss.“