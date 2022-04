Prachtbaum mit 39 Metern für Steinebach

Von: Peter Schiebel

Teilen

Heimgeholt: Die Steinebacher Burschen haben die 39 Meter lange Fichte gestern Vormittag vom Etterschlager Kreisel einmal durch den ganzen Ort bis zum Bauhof gebracht. © Andrea jaksch

Der Burschenverein Steinebach hat gestern den Maibaum für heuer eingeholt. Das Prachtexemplar misst 39 Meter und soll am 1. Mai aufgestellt werden.

Steinebach – Es war fast so wie in früheren Jahren. Die Blasmusik spielt, das Pferdegespann zieht den Hänger – und gefühlt ist das halbe Dorf auf den Beinen. In Steinebach hat der Burschenverein gestern den Maibaum für heuer eingeholt. Und das ist ein ganz schönes Trumm: 39 Meter Höhe und fünf Kubikmeter Holz misst die Fichte, die Michael Jursch den Bayerischen Staatsforsten abgekauft und den Burschen gespendet hat

Zwischen Heiligabend und Silvester haben die Burschen den Baum geschlagen – „nach der Mondphase“, wie Vorsitzender Simon Kahl im Gespräch mit dem Starnberger Merkur erklärt. Dann lag er zunächst im Wald bei Grafrath, wo die Mitglieder des Vereins ihn schepsten – und am Samstag schließlich den Transport starteten. Über Nacht war in Etterschlag Pause, ehe es am Sonntagvormittag mit dem Pferdegespann vom Etterschlager Kreisel einmal quer durch Steinebach vom Ortseingang bis zum Bauhof der Gemeinde an der Dorfstraße ging.

Die Feuerwehr Steinebach-Auing hatte die Strecke gesichert. Auf einem Anhänger, gezogen von einem Bulldog-Oldtimer, saßen die Blaskapelle Wörthsee und Bürgermeisterin Christel Muggenthal. Rund 60 Mitglieder des Burschenvereins waren dabei. Mitglieder des Trachtenvereins D’Donarbichler hatten Palmbuschen gebunden und begleiteten den Zug. Und als dieser an der Pfarrkirche Zum Heiligen Abendmahl vorbeikam, reihten sich nach dem Ende der Messe auch zahlreiche Gottesdienstbesucher ein.

„Das war wirklich schön anzusehen“, sagt Kahl. Auch die Stimmung sei nach dem Ende der meisten Corona-Auflagen irgendwie befreit gewesen. Bestes Zeichen dafür war, dass das Fest am Bauhof bis weit in den Nachmittag ging – trotz des wechselhaften Wetters. „Ein Dank gebührt der Bürgermeisterin, die für uns die Halle geöffnet hat“, sagt Kahl.

Unter einem Vordach der Halle liege der Maibaum jetzt, so wie es schon in vergangenen Jahren der Fall gewesen sei, sagt der Vorsitzende. Ein Geheimnis sei das nicht. „Der Baum ist nicht zu verstecken.“ Aber er sei aufgrund seiner Größe halt auch schwer zu stehlen. Und bewacht werde er sowieso.

Aber warum muss es überhaupt so ein Riesentrumm sein, das zusammen mit dem Hechendorfer zu den größten Maibäumen im Landkreis zählen dürfte? Intern würden zwischen den Generationen durchaus Vergleiche gezogen, sagt Kahl. Dabei legen die aktuellen Burschen die Messlatte durchaus hoch, zumal im Verein ein Umbruch ansteht. Simon Kahl, der seit zwölf Jahren Vorsitzender ist, heiratet heuer und wird Vater. „Da muss ich das Feld räumen“, sagt er. Zuvor steht aber die Maifeier an, die coronabedingt von 2021 um ein Jahr verschoben wurde.

Am 1. Mai wollen die Burschen gegen 10, 10.30 Uhr neben der Kirche St. Martin an der Dorfstraße anfangen und so um 12, 13 Uhr fertig sein. Es gibt Blasmusik und Gegrilltes, die Kindergruppe der Donarbichler will Tänze aufführen. Und ein Barbetrieb ist auch geplant.