Radler geben Wörthsee nur eine Vier

Von: Hanna von Prittwitz

Teilen

Oft eng: Auf dem Fahrradstreifen an der Etterschlager Straße in Wörthsee fühlen sich viele Radler nicht so sicher. © Photographer: Andrea Jaksch

„Und wie ist Radfahren bei dir vor Ort?“ Das wollte der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) bei der zehnten Auflage des Fahrradklimatests wissen. Rund 245 000 Radler haben bundesweit an der Befragung teilgenommen. Erstmals gibt es heuer Ergebnisse für die Gemeinde Wörthsee. Mit der Schulnote 4,16 fiel das Ergebnis nicht wirklich gut aus.

Wörthsee – Schulnote 4,16: Das ist gerade so „ausreichend“. Damit landete die Gemeinde Wörthsee, für die heuer erstmals Ergebnisse vorliegen, beim Fahrradklimatest des ADFC auf dem Rangplatz 352 in der Ortsgrößenklasse 474 Orten bundesweit. In der Ortsgrößenklasse (Land) schaffte Wörthsee nur Rang 82 von 100. Insgesamt gaben 71 Radlerinnen und Radler ihre Bewertung ab. Zum Vergleich: Tutzing kassierte eine 3,79, Gilching eine 4,05 und Gauting eine 3,87. Im Landkreis war nur Starnberg mit 4,34 schlechter.

Positiv bewerteten die Radlerinnen und Radler in Wörthsee das Angebot von öffentlichen Rädern, die Oberfläche der Radwege und die Fahrradförderung in jüngster Zeit. Weniger gut fanden sie das Angebot an für Radler geöffneten Einbahnstraßen, die Werbung für das Radfahren an sich sowie die Ampelschaltungen. In der Einzelbewertung erhielt die Erreichbarkeit des Ortszentrums die Note 3,2, das Radfahren über Generationen hinweg die Note 3,4, und offensichtlich werden nicht ganz so viele Räder gestohlen – dafür gab es eine 3,5. Eine 4,9 gab es für die Führung an Baustellen, auch nur eine 4,8 für die Breite der Radwege und das Fahren auf Radwegen und Radfahrstreifen. Mit 3,7 bewerteten die Teilnehmer die Möglichkeit der Radmitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und eine 4,6 gab es für das Sicherheitsgefühl.

Im Detail bewerteten 35 Prozent der Teilnehmer das Radfahren im Ort auf der Skala von 1 (trifft zu) bis 6 (trifft nicht zu) als stressig, 14 Prozent gaben hier gar die Note 6 – das ergab die Gesamtnote 4. Damit liegt Wörthsee unter dem Durchschnitt. Eine 5 gab es für die Werbung fürs Radfahren, eine 3,9 für das Gefühl, als Verkehrsteilnehmer akzeptiert zu werden. Note 4,3 gab es bei der Einschätzung, ob die Gemeinde darauf achtet, dass Autos nicht auf Radwegen parken. Mit 5,3 bewerteten die Radler die Abstimmung von Ampelschaltungen auf Radler.

Das Sicherheitsgefühl fehlt offensichtlich auch auf Radfahrstreifen: Nur mit einer 4,8 bewerteten die Radler diesen Punkt. Viele fühlen sich auf der Fahrbahn auch bedrängt oder behindert: Dafür gab es eine 4,5. Wege empfinden die Radler oftmals als zu schmal (4,8) und in schlechtem baulichen Zustand (3,7). Und oftmals würden Radler auch an Baustellen zum Schieben gezwungen (4,9). Zu viele Einbahnstraßen seien nicht in der Gegenrichtung für Radler freigegeben, dafür gab es eine 5. Die Wegweiser allgemein bewerteten die Radler mit 3,9. Die Nachbarorte empfinden die Radler mehrheitlich als schlecht (4,1) und gefährlich (4,3) erreichbar und auch als sozial unsicher (3,8). Kinder und Jugendliche müssten meist von ihren Eltern gebracht werden – dafür gab es eine 4,5.

Mehr Akzeptanz als Verkehrsteilnehmer (73 Prozent), Hindernisfreiheit auf Radwegen (59 Prozent), Konfliktfreiheit zwischen Radlern und Autofahrern (84 Prozent), ein größeres Sicherheitsgefühl (76 Prozent) und eine Überwachung von Falschparkern (51 Prozent) – das sind mit die drängendsten Themen für die Radler. Dazu wünschen sich 63 Prozent breitere Wege und 55 Prozent die direkte Erreichbarkeit von Zielen. 65 Prozent legen Wert auf gute Verbindungen in die Nachbarorte.

Katrin Quak, Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft Verkehrssicherheit in Wörthsee, verwundert das schlechte Abschneiden der Gemeinde nicht. Anfang des Jahres erst habe die AG weitere Markierungen in Zusammenhang mit dem Fahrradschutzstreifen an der Etterschlager Straße beantragt. Die Gemeinde reiche Anträge dieser Art jedoch immer gleich ans Landratsamt weiter, und dann geschehe erst mal nichts, bemängelt Quak. Sie beobachte außerdem, dass die Autofahrer den Streifen immer wieder überfahren, und auch der Abstand von 1,50 Meter zu Radlern auf dem Schutzstreifen werde nicht eingehalten.

Abgelehnt hatte die Gemeinde im Februar den Antrag der AG, die Einbahnstraße Am Pfeifenberg für Radler in die Gegenrichtung zu öffnen. Zuvor hatte eine Begehung mit der Polizei stattgefunden. „Wir lassen aber nicht locker“, kündigt Quak an. Und sie freut sich über Erfolge wie den Bau der Querungshilfe beim Edeka-Markt.