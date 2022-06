Räte wollen zweiten Tunnel

Von: Hanna von Prittwitz

Teilen

Eine S 8 bei Auing: Diese Trasse soll zweigleisig werden. Das sorgt für viele Diskussionen im Rat. © hvp

Wörthsees Gemeinderäte haben beschlossen, am S-Bahnhof in Steinebach in Richtung Auing einen weiteren Fußgängertunnel bauen zu lassen. Zähneknirschend, aber einstimmig stimmten sie einer Planungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn zu.

Steinebach - Wenig Zweifel besteht im Rat daran, dass nach dem zweigleisigen Ausbau der Strecke von Steinebach nach Hechendorf die Schülerinnen und Schüler morgens in der Eile quer über die Gleise laufen, um Zeit zu sparen. „Das habe ich als Schüler auch so gemacht, und man kann sich das in Neugilching anschauen oder auch in Argelsried“, sagte Florian Tyroller (Grüne). Deswegen sei ein zweiter Tunnel wichtig. Die Bahn vertritt hingegen die Meinung, dass ein Zaun am Ende der geplanten Lärmschutzwand und dem Bahnsteigbeginn hoch genug sei, um das Überqueren der Gleise zu verhindern. Auch wenn es nicht ausgeschlossen sei, „dass Personen vom Bahnsteig herab springen, um die Gleise zu überqueren“, so die Bahn.

Was ein zweiter Tunnel kostet, dazu will sich die Bahn ohne eine erste Planung nicht äußern. Diese aber kostet bis zu 40 000 Euro und muss, wie auch der Tunnel, von der Gemeinde allein getragen werden. Gerald Grobbel (Grüne) sah in einem zweiten Fußgängertunnel auch eine Chance, Auing besser anzubinden. „Wir sollten die Chance ergreifen und die Planungskosten in Kauf nehmen“, sagte auch Dr. Harald Lossau (FW).

Ein gewisser Groll aber blieb. „Man sieht, dass die Bahn stur ihren Vorgaben folgt“, schimpfte Peter Hopmann (WA) auch mit Blick auf die Kosten für eine neue Überführung bei Auing und den angekündigten Bau von nicht transparenten Lärmschutzwänden (wir berichteten). „Wir können das alles so hinnehmen. Aber wir könnten das auch mal juristisch prüfen lassen.“ Bürgermeisterin Christel Muggenthal kündigte an, zu dem Thema eine Juristin einzuladen. „Ich weiß aber auch, dass die Bahn bei der Teilprivatisierung mit Rechten ausgestattet wurde, die vieles aushebelt, was wir für wichtig halten.“