Rettungsweg auf dem Prüfstand

Von: Hanna von Prittwitz

Es ist ziemlich eng, wenn Lkw das Seehaus an der Seestraße beliefern. Weil sie im absoluten Halteverbot parken müssen, riskieren die Fahrer Strafen. © Gemeinde

Weil das Seerestaurant Raabe in Steinebach am Wörthsee an einem Rettungsweg liegt, gibt es Probleme mit der Waren-Anlieferung. Möglicherweise muss die Ausweisung als Rettungsweg zurückgenommen werden.

Steinebach – Seit Generationen gibt es das Seerestaurant Raabe, heute „Seehaus“ genannt, am Wörthsee. Es liegt an der Seestraße in Steinebach. Diese ist nicht nur eine Fahrradstraße, sondern seit 1. Juli 2020 nach einem einstimmigen Beschluss des Gemeinderats auch ein Rettungsweg. Beidseitig gilt ein absolutes Halteverbot. Die Pächter des Restaurants sind seither in Not. Denn die Lieferanten riskieren bei der Anlieferung einen Punkt und Fahrverbot. CSU und FW haben daher die Aufhebung des Rettungswegs auf Höhe des Restaurants beantragt. Am Mittwochabend vertagte der Gemeinderat die Entscheidung, der Verkehrsplaner soll sich mit dem Thema befassen.

Auf Fotos der Verwaltung ist zu sehen: Es ist knapp am Restaurant Seehaus. Dass aus der Seestraße ein Rettungsweg wurde, ist auf die Enge insgesamt und die prekäre Parksituation an Sommertagen zu schieben. „Wir sind da schon auch mal nicht durchgekommen mit der Feuerwehr“, erinnerte Josef Kraus (CSU). Wörthsee-Aktiv hatte schon 2017 einen Antrag auf Anordnung von Halteverboten gestellt. Im Juni 2020 wurde nach einer Begehung die Ausweisung einer Fahrradstraße angeregt, daraus ergab sich das absolute Halteverbot mit dem Zusatzzeichen „Rettungsweg“.

Michael Stannecker, mit Sonja Witiska und Franz Sinnreich Geschäftsführer des Seehauses, hatte immer wieder bei der Verwaltung angefragt, wie er die Situation mit seinen Lieferanten lösen solle. Ein Vorschlag der Verwaltung, der Besitzer des Seehauses solle den Parkplatz so umgestalten, dass die Lkw dort stehen könnten, ist nicht realisierbar, schließlich werden die Stellplätze für die Gäste gebraucht. Bekanntlich gehört die Immobilie FW-Gemeinderat Thomas Bernhard, er nahm daher nicht an der Diskussion teil. Aus der Debatte ergab sich, dass offensichtlich auch schon Strafzettel verteilt wurden. Wie viele, und wer sie ausgestellt hat, das war laut Geschäftsstellenleiterin Christa Heintel nicht zu erfahren. „Der Zweckverband Kommunale Dienstleistungen war es jedenfalls nicht“, sagte sie. Dass mit Polizei und Zweckverband gesprochen und um Milde gebeten wird in Sachen Strafzettel, das erschien der Ratsrunde nicht als zuverlässige Konstruktion.

Die Unterbrechung des Rettungswegs auf Höhe des Restaurants hielt Heintel ebenfalls nicht für umsetzbar. Eine Ladezone auszuweisen, wie von Peter Hopmann (WA) vorgeschlagen, auch nicht. Ihrer Meinung nach gibt es ähnliche Probleme beim Pizzaservice an der Pizzakreuzung, bei Hopmanns Hotel am See und in Zukunft wohl auch beim Kirchenwirt. Eine Aussetzung „weicht alles auf, andere parken dann auch in diesen Zonen“. Jakob Aumiller (CSU) schlug im Seehaus-Bereich Schritttempo vor. „Ich kann in einer Fahrradstraße nicht ein zusätzliches Tempolimit ausweisen“, konterte Heintel. Es gelte die Verkehrsordnung, auf die sich die Gemeinde beziehen müsse. „Das ist hier kein Lotteriespiel.“

Florian Tyroller (Grüne) schlug vor, am Anfang der Seestraße Sonderregelungen für den Lieferverkehr auszuschildern. Benedikt Gritschneder (SPD) ging jedoch nicht davon aus, dass eine Lieferzone bei absolutem Halteverbot rechtlich Bestand hätte. CSU-Gemeinderat Peter Gabler brachte noch versenkbare Pfosten ins Spiel. Und Dirk Bödicker (WA) konnte sich schließlich vorstellen, den Rettungsweg insgesamt aufzuheben, ein absolutes Halteverbot auszuweisen und eine Ladezone für Lkw beim Seehaus. Der Verkehrsplaner soll die Möglichkeiten prüfen.

„Es tut sich was, das freut mich sehr“, sagte Stannecker. Die Wirtschaft gebe es seit Jahrzehnten, nie habe es ein Thema mit der Anlieferung gegeben, das Problem müsste korrekt und verbindlich gelöst werden: „Jeder kann sich vorstellen, was ein Fahrverbot für einen Berufskraftfahrer bedeutet.“