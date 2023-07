Richtfest nach viel Warterei

Von: Hanna von Prittwitz

Zufriedene Gesichter beim Richtfest (v.l.): Bernhard Dosch vom gleichnamigen Bauunternehmen, Dr. Harald Lossau mit seiner Frau Andrea Pirsch und Tochter Julia, Vize-Landrat Matthias Vilsmayer und Architekt Richard Baumann. © andrea jaksch

In Etterschlag entsteht Mehrfamilienhaus mit Mietwohnungen. Diese Woche wurde Richtfest gefeiert.

Etterschlag – Da hat sich Bauherr Dr. Harald Lossau, Geschäftsführer der Dynamic Systems GmbH und Gemeinderat für die Freien Wähler in Wörthsee lange gedulden müssen: Am Dienstag fand das Richtfest zu seinem Bauprojekt neben dem Alten Wirt in Etterschlag statt. „Nach sechs Jahren Planungs- und Genehmigungsphase“, wie Lossau anmerkte.

Die Sonne brannte vom Himmel, trotzdem stiegen die Zimmerer kühn aufs Dach, sprachen den Richtspruch und stießen mit einem Glaserl an. Nach der langen Warterei brauchten die Handwerker nur vier Monate, um das Mehrfamilienhaus in Etterschlags Mitte hochzuziehen. Geplant sind in dem Gebäude sieben Mietwohnungen und eine Gewerbeeinheit mit insgesamt 1000 Quadratmetern Nutzfläche.

„Mein Dank gilt den Planern und Architekten Florian Gebauer, Benedikt Sunder-Plassmann und schließlich Richard Baumann, dem Landratsamt, das letztendlich eine Lösung zur Umsetzung des schwierigen Bebauungsplanverfahrens gefunden hat. Und natürlich allen beteiligten Gewerken“, sagte Lossau. „Sie haben den Abbruch des Altbestands und Neuaufbau dieses Rohbaus in einer Rekordzeit geschafft.“

Vier Jahre Veränderungssperre, unzählige Debatten im Gemeinderat über den Stellplatzschlüssel, über Dachgauben und Schallschutz verzögerten die Umsetzung. Das hat natürlich alles auch verteuert. „Ich wollte keine Sondererlaubnis, aber es gab wirklich gar kein Entgegenkommen“, sagt Lossau heute. Bei eigenen Projekten sei die Gemeinde da großzügiger. Er hätte gerne mehr kleinere Wohnungen gebaut. „Dann hätte ich aber noch mehr Stellplätze ausweisen müssen.“ Plätze auf seinem Firmengelände gegenüber oder einem Parkplatz in der Nähe seien nicht akzeptiert worden.

Sei es drum. Das Gebäude wird als sogenanntes Energieeffizienzhaus mit Pelletheizung und Solaranlage ausgestattet. „Die Solaranlage soll vor allem die benachbarte Gaststätte mit Strom versorgen“, kündigte Lossau an. „Zusammen mit dem Alten Wirt soll ein stimmiges Ensemble mit Maibaumplatz in der Ortsmitte von Etterschlag entstehen“, sagte er.

Die Fertigstellung ist bis zum zweiten Quartal 2024 geplant. Die Gewerbeeinheit bietet 150 Quadratmeter Nutzfläche zuzüglich 70 Quadratmetern im Keller. Die Wohnungsgrößen betragen zwischen 65 und 150 Quadratmetern. Mietinteressenten können sich beim Eigentümer per E-Mail an die Adresse lossau@web.de melden. Der Quadratmeterpreis liegt bei durchschnittlich etwa 15 Euro.