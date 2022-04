Schrittweise Tempo 30 in Wörthsee

Initiative startet Umfrage

Tempo 30 auf den Durchgangsstraßen, Entschärfung von Gefahrenstellen: Mit einem Fragebogen hat sich eine Initiative an die Bürgerinnen und Bürger in Wörthsee gewandt. Ende April sollen die Antworten ausgewertet werden.

Wörthsee – „Wir sind eine Initiative von Menschen, die sich in sozialen Projekten, in Naturschutzvereinen, für die Artenvielfalt, beim ADFC oder in anderen Gruppen engagieren“, schreiben die Mitglieder einer Initiative an die Bürgerinnen und Bürger in Wörthsee. In diesen Tagen haben sie an die Wörthseer einen Fragebogen verteilt, in dem sie um Meinungsäußerungen zu unterschiedlichen Themen den Verkehr in Wörthsee betreffend bitten. „Wir haben schon bis zu 100 Rückmeldungen, die bisher bis auf eine alle positiv sind“, berichtet Doja Muggenthaler. Der Fragebogen sei an mehr als 2000 Haushalte in Wörthsee verteilt worden.

Anstoß zu dem Fragebogen haben Regelungen in anderen Kommunen gegeben. „Nachdem Inning Tempo 30 auf seiner Durchgangsstraße durchgesetzt hat, Eching am Ammersee dies schon lange praktiziert – wie viele andere Gemeinden –, haben wir den Entschluss gefasst, das Thema auch hier in Wörthsee anzupacken.“ In der „übergroßen Mehrheit“ würden die Menschen die Vorschläge gutheißen. Die Energiekrise durch den Krieg in der Ukraine sowie der Klimawandel sollten ebenfalls „für alle Menschen Anlass sein, Energie zu sparen“.

„Wir leben gerne hier und wissen es zu schätzen, dass schon viele Straßenzüge durch Tempo 30 verkehrsberuhigt sind“, heißt es in dem Fragebogen, In einigen Bereichen jedoch „können wir uns Verbesserungen vorstellen“. Besonders auf der Etterschlager Straße und der Hauptstraße gebe es viele Gefahrenstellen. Für Kinder und ältere Menschen sei es dort oft schwierig, sich stressfrei fortzubewegen, „für Gehbehinderte fast ganz unmöglich“. Auch deswegen brächten viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule, was wiederum mehr Verkehr verursache. „Das beeinträchtig unsere Lebensqualität in Wörthsee.“ Gemeinsam solle nach Lösungen gesucht werden, die dann in den Gemeinderat eingebracht werden sollen.

Zu den besonders problematischen Punkten zählten die Einmündungen Edeka-Parkplatz/Lerchenstraße, Lindenweg/Schulstraße, Teilsrain/Maistraße und am Kuckucksheim. Problematisch seien auch die Pizzakreuzung sowie die Apothekenkreuzung. An der Ahornstraße von der S-Bahn kommend fehle ein Fußgängerüberweg, dazu kämen Gefahrenstellen in der See- und Dorfstraße.

Getestet haben die Antragssteller den Zeitverlust für Autofahrer, wenn vom Etterschlager Kreisel bis zum Ortsende Auing statt Tempo 50 Tempo 30 gelten würde. Autofahrer wären dann 8 Minuten statt 6,10 Minuten unterwegs – bei mehr Sicherheit und Lebensqualität für alle Verkehrsteilnehmer. Daher schlägt die Initiative vor, im gesamten Ort schrittweise Tempo 30 einzuführen und an gefährlichen Stellen Zebrastreifen aufzubringen.

Der Fragebogen soll bis spätestens 23. April zurückgeschickt und Ende des Monats ausgewertet werden.

Bürgermeisterin Christel Muggenthal sieht die Aktion positiv: „Ich bin froh um jedes Engagement.“ Sie sei aber auch große Anhängerin Runder Tische, so wie er gerade zum Thema Umwelt im Rathaus stattgefunden habe. Dabei sei es auch um das Thema Verkehr gegangen. Klar sei: „Die Situation in Inning ist eine andere.“ Dort fuße Tempo 30 auf einem Lärmaktionsplan. „Täglich fahren 1000 Lkw durch Inning.“ Auch der Durchgangsverkehr sei in Inning stärker. Der Gemeinderat werde sich mit den Vorschlägen jedoch auseinanderersetzen, wenn diese eingereicht würden.