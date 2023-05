Schulbus bleibt kostenfrei

Von Hanna von Prittwitz schließen

Eltern von Grundschulkindern in Wörthsee können sich freuen: Die Gemeinde wird auch in Zukunft die Kosten für die Beförderung der Kinder mit dem Schulbus übernehmen.

Wörthsee – Mit diesem Antrag rannte die Wörthseer Verwaltung offene Türen ein: In der Sitzung am Mittwoch schlug sie vor, die Beförderungskosten in Höhe von 88 Euro pro Grundschüler und Schuljahr auch für 2023/24 zu übernehmen. Weil die Resonanz so positiv war, verlängerte Geschäftsstellenleiterin Christa Heintel die Frist gleich bis 2025/26. Nur Florian Tyroller (Grüne) stimmte dagegen.

Grundsätzlich ist die Beförderung der Grundschulkinder bis zu einer Wegestrecke von zwei Kilometern und einem ungefährlichen Schulweg eine freiwillige Leistung der Gemeinde. Die Räte hatten daher 2004 beschlossen, die Eltern für die Beförderung dieser Kinder, soweit gewünscht, mit 88 Euro an den Kosten zu beteiligen. Die Leitung der Grundschule Wörthsee berichtete allerdings immer wieder darüber, dass gerade morgens viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto brächten. Rat und Verwaltung wollten herausfinden, ob dies mit der Gebühr zusammenhängt, und beschlossen im Oktober 2019, für alle Grundschulkinder die Beförderung vom Schuljahr 2020/21 an kostenfrei anzubieten, um Erkenntnisse dazu zu gewinnen. Dann allerdings kam Corona. Es fand kaum regulärer Unterricht statt.

„Erkenntnisse konnten daher erst im Schuljahr 2022/23 gewonnen werden“, erklärte Vizebürgermeister Josef Kraus, der die Sitzung leitete. Und in dem Zeitraum zeigten sich tatsächlich „positive Auswirkungen auf den Bring- und Holverkehr“. Zudem ist beispielsweise im Bereich der Straße „Zum Kuckucksheim“ schon länger eine Großbaustelle. Durch den erhöhten Baustellenverkehr sei dieser Bereich nach wie vor gefährlich. Die Verwaltung schlug daher vor, auch 2023/24 die Beförderung kostenfrei anzubieten

Dr. Harald Lossau (FW) fand das richtig. „Der Verwaltungsaufwand für die Erhebung der Kosten ist vermutlich ohnehin höher als die Einnahmen.“ Dirk Bödicker (WA) überschlug die Kosten: „Bei 150 Kindern sind das 13 000 Euro – dafür lohnen sich weder Ärger noch Verwaltungsaufwand.“ Fraktionskollege Peter Hopmann war allerdings auch irritiert: „Ich finde es interessant, dass die 88 Euro überhaupt Auswirkungen haben. Schließlich sind da vor allem größere Autos unterwegs. Das verwundert mich schon.“

Florian Tyroller war auch dafür, die Kosten erneut auszusetzen. „Aber Kinder reagieren sehr positiv, wenn sie sich vor Unterrichtsbeginn bewegt haben. Wenn wir das Geld in Schulbegleitung investieren würden, wäre es gut angelegt.“ Vom Kuckucksheim aus beispielsweise sei jeden Morgen eine Gruppe unterwegs. Abgesehen davon fahre der Bus oft auch leer. Josef Kraus konnte sich allerdings nicht vorstellen, dass die Gemeinde für den Job eines Schulbegleiters Freiwillige finden würde. Das sei schließlich schon bei den Schulweghelfern mühsam. Carina Bedacht (CSU) bemerkte, dass die Busse nicht immer ganz bis vor die Schule fahren würden. „Die Kinder haben schon noch ein bisschen Bewegung.“ Sie konnte sich auch eine noch längere Gebührenpause vorstellen. Letztlich beschlossen die Räte gegen die Stimme von Tyroller, die Beförderungskosten bis ins Schuljahr 2025/26 auszusetzen. „Mir ist das einfach zu lang“, erklärte Tyroller.