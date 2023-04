Schulkinder pflanzen 120 Elsbeeren

59 Schülerinnen und Schüler der Grundschule Wörthsee haben diese Woche auf der Ausgleichsfläche der Gemeinde Wörthsee „Am Ziegenstadel“ 120 Elsbeeren in die Erde gesetzt.

Etterschlag - Zwei Förster des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) erklärten den Kindern, worauf sie beim Pflanzen der Bäume achten sollen. In Kleingruppen ging es danach an die Arbeit. Jedes Kind konnte unter fachkundiger Anleitung zwei kleine Elsbeeren pflanzen.

Auf der Fläche am Ziegelstadel in Etterschlag nahe der Lindauer Autobahn entsteht seit vergangenem Jahr auf einem etwa 1,1 Hektar großen Areal eine Ausgleichsfläche für Baumaßnahmen der Gemeinde Wörthsee (wir berichteten). Auf der Ausgleichsfläche von etwa 4760 Quadratmetern soll ein standortgerechter Buchenwald mit den Begleitbaumarten Stieleiche, Spitzahorn, Winterlinde, Elsbeere und Vogelkirsche entstehen. Zusätzlich pflanzten Fachleute einen Waldmantel mit Traubenkirsche, Feldahorn und Holzapfel sowie Haselnuss, Schwarzem Holunder, Rotem Hartriegel, Liguster und Schneeball an, sowie auf insgesamt 5490 Quadratmetern einen sogenannten Eichen-Hutewald angepflanzt. Von der Fläche sind etwa 6600 Quadratmeter als Ausgleichsflächen für den Lebensmittelmarkt an der Straße „Zum Kuckucksheim“ sowie für Baugrundstücke an der Schulstraße südwestlich der Grundschule reserviert. „Die restlichen 4500 Quadratmeter hat die Gemeinde vorab als potenzielle Ausgleichsfläche, vor allem aber als Klimasenke angepflanzt“, erklärte Bürgermeisterin Christel Muggenthal. „Das verbessert unsere Klimabilanz und steigert unser Ökokonto. Wichtig ist auch zu sagen, dass die Fläche langfristig bleiben wird, es ist festgeschrieben, dass die Bäume keiner fällen kann.“

Landschaftsplaner Christian Ufer (Terrabiota) hatte im Auftrag der Gemeinde die Planung durchgeführt, im Frühjahr 2022 übernahm eine Fachfirma das Anpflanzen. „Die seltenen heimischen Elsbeeren waren zu dieser Zeit auf dem freien Markt nicht erhältlich“, erzählt Ufer. Um die Elsbeere populärer zu machen, koordinierte die Umweltbeauftragte der Gemeinde Barbara König-Schmidbauer deshalb zusammen mit dem AELF und der Umweltbeauftragten der Grundschule Wörthsee, Eva Dellinger, die Pflanzaktion der circa 120 Elsbeeren aus dem Elsbeeren-Nachzuchtprogramm Fünf-Seen-Land. Ziel des Projektes ist es, die Baumart langfristig in der Region zu erhalten.

Seit 2015 gibt es das Nachzuchtprogramm der heimischen Elsbeere aus dem Fünf-Seen-Land, in dem die Elsbeeren erforscht werden und ein Konzept zu ihrer Erhaltung entwickelt wird. Im Rahmen dieses Projekts wurden die Früchte von Elsbeeren aus dem Fünfseenland geerntet und aus dem autochthonen Saatgut junge Bäume nachgezogen. slm