So läuft es gerade beim Kirchenwirt in Steinebach

Von: Hanna von Prittwitz

Teilen

Die Hüllen dürften bald fallen: Die Sanierung des Kirchenwirts in Steinebach ist weit fortgeschritten. Ein Wirt aber ist nach wie vor nicht gefunden. © Andrea Jaksch

Die Kirchenwirt-Baustelle beschäftigt die Verwaltung – und strapaziert Anwohner. Für die 19 Wohnungen haben sich zahlreiche Interessenten beworben. Ein Wirt für die Gaststätte ist allerdings nach wie vor nicht gefunden.

Steinebach – Zwar verdecken noch Planen das Gebäude, doch wie schön er eines Tages wieder aussehen wird, ist schon erkennbar: Die Sanierung des Kirchenwirts in Steinebach ist weit fortgeschritten, im Frühling 2024 soll die Wirtschaft eröffnet werden. Mit welchem Wirt, das ist nach wie vor offen. Indessen haben sich 48 Interessenten für die insgesamt 19 Wohnungen auf dem Areal und über der Wirtschaft beworben. Die Gemeinde hat die Anmeldefrist bis 30. August verlängert. „Früher war es für einige auch wegen der Urlaubszeit zu knapp“, berichtet Wörthsees Bürgermeisterin Christel Muggenthal auf Nachfrage. Anwohnerin Andrea Raabe, Ehefrau des 2018 verstorbenen Songpoeten Tiger Willi, dessen Familie der Kirchenwirt gehörte, bis die Gemeinde ihn 2018 erwarb, ist indessen ziemlich genervt von der Baustelle. Vor allem der Müll auf einem von der Gemeinde gepachteten Grundstück neben ihr ärgert sie. Doch der Reihe nach.

Seit Monaten sucht die Gemeinde einen Pächter für den Kirchenwirt. Schließlich bildete sich sogar eine Art Arbeitsgruppe aus Gemeinderäten, die sich mit der Suche enger befasste (wir berichteten). Wie Muggenthal auf Nachfrage erklärte, gibt es mittlerweile drei Interessenten, mit denen die Gemeinde verhandelt. Diskussionspunkte sind dabei die Pachthöhe und die Investitionsbedingungen. Schließlich muss der zukünftige Pächter unter anderem in eine Küche investieren. Zuletzt hatte die Gemeinde die Zahl der Sitzplätze im Biergarten schon von 20 auf 60 erheblich nach oben korrigieren müssen, auch auf Hinweis der Interessenten, die ansonsten keine Möglichkeit sahen, wirtschaftlich arbeiten zu können. Muggenthal geht davon aus, dass der Gemeinderat in der Sitzung im September entscheidet, wer ab Frühjahr nun Wirt im Kirchenwirt wird.

Die Wohnungen müssen bis dahin längst vergeben werden, schließlich sind einige schon zum Ende des Jahres bezugsfertig. Wie berichtet, hatte die Gemeinde einen Kriterienkatalog ausformuliert, mit dem sich die Interessenten nun bewerben können. Das heißt auch, dass die Bewerbungen sorgsam ausgewertet werden müssen – was wiederum viel Zeit in Anspruch nehmen wird.

Bürgermeisterin ärgert sich über das eine oder andere

Nicht zuletzt ärgert sich auch Bürgermeisterin Muggenthal über das ein oder andere bezüglich der Baustelle. Andrea Raabe beklagt den zustand des Grundstücks neben ihr. Es sei während der Bauzeit an die Gemeinde verpachtet worden. „In der ersten Zeit war dieser Bauhof immer abgeschlossen und aufgeräumt“, berichtet sie dem Starnberger Merkur. Mittlerweile aber würden sich die unterschiedlichen Gewerke die Klinke in die Hand geben, es gebe kein Schloss mehr für den Gitterzaun. Auch der Toilettenwagen stehe offen. „Das hat zur Folge, dass jeder, vor allem Jugendliche und Wochenendausflügler, auf den Bauhof können und auch die Toilette benutzen. Wem es da zu sehr stinkt, der geht einfach hinter die Container.“ Für den Müll fühle sich niemand zuständig. „Es gibt zwar Container, viel Müll wird aber auch einfach an den Zaun geworfen. Bei heftigem Wind landet dann vieles in meinem Garten. Hinzu kommt, dass dort auch Hölzer mit Nägeln liegen, an denen sich ein Kind durchaus verletzten kann“, findet Raabe. Sie schimpft: „Es geht hier also um Dreck, um Ignoranz der Pflichten von Seiten der Gemeinde und allgemeines Wegschauen.“ Der Bauhof entwickle sich zu einer Müllhalde. Sie findet, dass die Gemeinde ihrer Aufsichtspflicht nicht nachkommt.

Bürgermeisterin Muggenthal bestätigt, dass die Gemeinde die Fläche während der Bauzeit gepachtet hat. Sie räumte auch ein, dass mittlerweile sehr unterschiedliche Gewerke dort vor Ort seien. Die Gemeinde werde die Situation überprüfen. Ihre größere Sorge sei jedoch, dass das Gelände und auch die Baustelle nicht immer abgeschlossen sei. „Wir werden dem auf jeden Fall nachgehen.“ Sie appelliert an die Anwohner, Verständnis zu haben. „Eine Baustelle ist immer mit Strapazen für alle verbunden.“